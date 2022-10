WRC | Nuova Zelanda, PS14: Rovanpera riparte forte

Carica lettore audio

Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen hanno iniziato la giornata che potrebbe diventare la più importante della loro carriera con una vittoria di speciale. L'equipaggio che si avvia a vincere il titolo iridato WRC ha vinto la Prova Speciale 14 del Rally Nuova Zelanda, la Whitford Forest - Te Maraunga Waiho 1 di 8,82 chilometri.

Il finnico di Toyota Racing ha preceduto di 6 decimi il compagno di squadra Sébastien Ogier e di 1"4 il primo rivale nel Mondiale, Ott Tanak.

La prova non è stata affetta dalla pioggia, dunque chi è entrato per primo in speciale ha di fatto pulito le traiettorie per chi è arrivato dopo. Rovanpera, ultimo pilota al volante di una Rally1 essendo al comando dell'evento, è stato bravo a sfruttare questo vantaggio.

Questa prova non ha portato ad alcuno scossone nella classifica generale dell'evento. Rovanpera è leader con 29"6 di vantaggio su Ogier e 47"8 su Tanak.

Già definite anche tutte le altre posizioni della Top 10, con Thierry Neuville ai piedi del podio e Oliver Solberg a completare la Top 5.

Hayden Paddon continua a comandare il WRC2, ma anche la classifica nazionale che lo vede in testa. Il padrone di casa, nella graduatoria generale, è addirittura sesto per via dei numerosi ritiri avvenuti ieri.

Ne sta approfittando anche Lorenzo Bertelli, settimo assoluto alla prima uscita della carriera al volante di una vettura Rally1, la Ford Puma di M-Sport.