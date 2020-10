WRC: niente Rally Ypres, piloti d'accordo: "Prima la sicurezza"

A poche ore dall'annuncio ufficiale della cancellazione del Rally Ypres, penultimo appuntamento del WRC 2020, sono arrivate le prime reazioni da parte dei piloti del Mondiale.

In tanti hanno espresso il loro parere sulla decisione presa che, di fatto, accorcia il già decurtato calendario 2020 del Mondiale Rally. Ma la frase "prima la sicurezza" . in un momento così delicato a causa della nuova ondata di COVID - è il leitmotiv usato dai driver che hanno applaudito gli organizzatori dell'evento e la FIA, che hanno deciso di annullarlo sebbene fossero stati fatti tanti sforzi per la preparazione.

"Finalmente una decisione ragionevole", ha scritto Sébastien Ogier. "Ora ci sono cose molto più importanti dei rally. Cercate di rimanere tutti in salute!".

Dello stesso avviso anche Teemu Suninen, pilota titolare del team Ford M-Sport: "E' triste sapere che non correremo a Ypres, ma la situazione è quella che è".

Arrivano pareri importanti anche dal mondo WRC2 e WRC3, con le poche ma significative parole di Mads Ostberg: "No Ypres, prima la sicurezza!" e di Oliver Solberg: "Triste notizia, ma comprensibile se analizziamo la situazione attuale".

Altri piloti, come il padrone di casa Thierry Neuville, si sono limitati a postare la notizia sui propri account social, ma la scelta sembra davvero essere stata condivisa da tutti.

Anche la FIA è intervenuta dando il proprio parere sulla cancellazione dell'evento tramite le parole di Yves Matton, delegato e responsabile della Federazione per quanto riguarda il dipartimento Rally.

"Siamo molto dispiaciuto di dover cancellare la gara a Ypres dopo tutto il lavoro fatto per preparare l'evento", ha dichiarato l'ex responsabile di Citroen Racing. "La sicurezza e la salute del pubblico devono avere la priorità".

Ecco poi un'apertura per il futuro agli organizzatori del Rally Ypres, i quali potrebbero sperare di rientrare nel calendario WRC in futuro: "Con più di 100 equipaggi iscritti, Ypres merita di essere tenuta in considerazione per il futuro del WRC".