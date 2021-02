WRC, Neuville: "Ogier? Spero resti. Voglio vincere contro di lui"

Il titolo iridato WRC è uno dei più importanti riconoscimenti che il motorsport possa conferire a un pilota, ma esistono casi in cui questo iride può assumere un valore ancora più alto qualora si riuscisse a battere un avversario che nelle ultime 8 stagioni è riuscito a vincere per ben 7 volte l'ambito titolo.

Ad affermarlo è Thierry Neuville, uno dei due piloti di punta di Hyundai Motorsport, che vede la presenza di Sébastien Ogier come la classica ciliegina sulla torta che impreziosirebbe una vittoria del titolo che, per lui, sarebbe la prima della carriera dopo averla sfiorata per ben 5 volte in carriera.

"Abbiamo inseguito il titolo per un paio d'anno e ora penso che abbiamo il team e la vettura per farlo. Ora dunque sta a noi. Voglio vincere il titolo con Ogier ancora attivo nel WRC, la cosa più importante per noi è lottare con il migliore. Se Ogier si ritira, uno dei migliori se ne va".

"Chiaramente ci sono anche tanti altri ottimi piloti nel Mondiale, ma per un piacere personale vincere il titolo con Ogier ancora attivo darebbe al successo un valore ancora più alto. Ecco perché voggliamo che rimanga a correre nel WRC. Tutti vogliamo che il migliore rimanga nel Mondiale".

Un bel riconoscimento per Ogier che, certo, non aveva sicuramente bisogno delle parole di Neuville per essere ritenuto uno dei migliori piloti di tutti i tempi. Eppure queste considerazioni - sebbene Séb non lo ammetterà mai - siamo certi facciano piacere a un pilota in grado sino a ora di vincere ben 7 titoli iridati con 3 Case differenti.

Intanto Neuville ha iniziato la stagione 2021 in un modo inatteso, molto complicato, con la perdita di Nicolas Gilsoul a pochi giorni dal Rallye Monte-Carlo e dalla conseguente scelta di Martijn Wydaeghe come nuovo navigatore. Nel Principato, dopo qualche evidente difficoltà nelle prime 2 giornate, l'equipaggio tutto belga ha trovato un buon ritmo, tanto da chiudere con un buon terzo posto e guardare avanti con fiducia.

Wydaeghe navigherà Neuville anche al Rally Arctic Finland, gara prevista dal 26 al 28 febbraio. "Quest'anno presenta ancora un calendario davvero bello davanti a noi, con un paio di nuove gare. Abbiamo nuove location, nuove sfide davanti a noi e non vedo l'ora di correre", ha concluso Neuville.