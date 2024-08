WRC | Neuville non si fida di Ogier part time: "Il mio rivale è lui"

Thierry Neuville era arrivato in Finlandia consapevole di dover fare di tutto per difendere la sua prima posizione nel Mondiale dopo aver visto avvicinarsi il compagno di squadra Ott Tanak a 8 punti dopo il Rally di Lettonia, invece ha lasciato la terra che spesso gli è stata ostile con un vantaggio di 27 punti sul primo dei rivali per il titolo iridato.

I ritiri occorsi a Ott Tanak prima (uscito di strada nella PS3) ed Elfyn Evans poi (nella PS19, la penultima), uniti al secondo posto finale firmato da Neuville al Rally di Finlandia, hanno consentito al leader del Mondiale di distanziare entrambi di oltre 30 punti.

Ma dietro di Neuville c'è un nuovo, principale inseguitore: Sébastien Ogier. Il pilota di Toyota Gazoo Racing, uno dei due part time impiegati dal team giapponese, grazie alla vittoria ottenuta in Finlandia sfruttando il ritiro nella penultima speciale di Kalle Rovanpera è salito al secondo posto nel Mondiale Piloti, recuperando un punto su Neuville.

27 punti a 4 rally dalla fine del Mondiale. Ma sul presente e futuro di Ogier in questa stagione incombe una domanda: Toyota lo schiererà in tutti i 4 gli eventi che mancano per terminare la stagione? In Giappone vorrebbero che il campione di Gap desse la disponibilità per dare la caccia a quello che sarebbe il nono titolo iridato della carriera.

Lo stesso Ogier, al termine del rally, ha dichiarato: "Fare tutti i rally che mancano non sarebbe una mia priorità. Ma nelle condizioni in cui mi trovo ho scelta?". Lo stesso Thierry Neuville considera Ogier il suo principale rivale, anche solo per un mero fatto di numeri: il pilota più vicino a lui in classifica è proprio Séb.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto di: Austral / Hyundai Motorsport

"Dopo la Finlandia il mio rivale principale per il titolo è chi è in seconda posizione. Il signor Sébastien Ogier", ha detto il belga una volta terminato il Rally di Finlandia.

"Forse non se la sente di spingere per lottare per il titolo, ma è stato presente negli ultimi rally e sta lottando per ogni singolo punto. Sicuramente sì, credo che sarà della partita".

Neuville ha poi parlato del suo fine settimana, in cui ha vissuto diverse difficoltà legate a un assetto lontano dalle sue preferenze e la sensazione - per la prima volta in stagione - di avere una vettura non competitiva per lottare per le posizioni importanti.

"È stata una montagna russa di emozioni questo fine settimana. Avevamo grandi speranze, ma in qualche modo ci siamo resi conto già durante lo shakedown che le cose non funzionavano come avremmo voluto e che sarebbe stato un fine settimana impegnativo, e così è stato", ha aggiunto.

"Le prestazioni non sono state sempre eccellenti, con alti e bassi e condizioni di guida difficili [sul bagnato]. Abbiamo capito subito che dovevamo avere un approccio intelligente e concentrarci sul portare a casa punti importanti".

"I nostri due compagni di squadra che sono caduti venerdì ci hanno messo sotto pressione perché il team aveva un disperato bisogno di una vettura nei punti, ma abbiamo costantemente gestito e cambiato il nostro approccio in base alla situazione".