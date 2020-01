WRC, Neuville: "La vittoria? Ringrazio Hyundai e... Dani Sordo!"

Dopo tanti tentativi, dopo averla sfiorata a più riprese, Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul hanno vinto il Rallye Monte-Carlo 2020 con una prestazione eccezionale. Da metà gara in poi, l'equipaggio della Hyundai ha cambiato passo, anche grazie agli aggiustamenti d'assetto evidentemente azzeccati, e si sono lanciati in una splendida rimonta nei confronti delle Toyota di Evans e Ogier, che sino a quel momento avevano comandato la classifica generale.

Questa mattina Neuville ha vinto tutte e 4 le prove previste, superando i rivali e ponendo la classica ciliegina sulla torta vincendo la Power Stage davanti proprio a Ogier.

"Abbiamo avuto un feeling incredibile con la vettura negli ultimi 2 giorni", ha dichiarato Neuville una volta sceso dal tetto della sua i20 numero 11 e aver festeggiato la sua 13esima vittoria in carriera nel WRC. "Siamo riusciti a rimontare sulle Toyota. Per noi è stato un fine settimana molto duro, ma sono davvero felice, perché finalmente siamo riusciti a vincere a Monte-Carlo. Abbiamo mostrato di essere forti per tutto il fine settimana ed è bello iniziare il Mondiale in questo modo".

In questo fine settimana Dani Sordo non è stato scelto dal team director Andrea Adamo per correre da titolare, ma ha giocato un ruolo fondamentale nella vittoria di Neuville. Lo stesso belga non ha esitato a dare i giusti meriti al compagno di squadra che gli ha fatto da ricognitore al posto dell'influenzato Bruno Thiry.

"Non so esattamente cosa abbia funzionato perfettamente. So che avevamo alcune parti nuove legate alle sospensioni, ma devo dire che i miei ricognitori hanno fatto un grandissimo lavoro. Ringrazio in particolar modo Dani Sordo e Julien Vial. Ho potuto guidare con una grande confidenza e sono riuscito a spingere tantissimo".

"Dopo le ultime stagioni il nostro obiettivo è sempre stato quello di tornare qui e provare a vincere questa gara. Sappiamo che è una gara molto difficile. Allo stesso tempo siamo stati capaci di vincere quest'anno ed è davvero qualcosa di bellissimo. Ci provavamo ormai da tempo. Il Rallye Monte-Carlo è una delle gare più prestigiose al mondo e da pilota WRC alla fine speri sempre di vincerlo almeno una volta. E alla fine ce l'abbiamo fatto".

"Alla fine siamo riusciti a trovare un buon ritmo. Nicolas ha imposto alla mia guida un ritmo eccellente, Sapevamo di aver fatto buoni tempi ma alla fine siamo stati molto contenti di essere riusciti a portare a casa anche i 5 punti della Power Stage".

Con questa vittoria, Neuville è il primo leader del Mondiale Rally 2020 e, come tale, sarà costretto ad aprire tutte le speciali del venerdì al Rally di Svezia. Un handicap sportivo non da poco, ma Neuville ha affermato di essere pronto a pagare quel prezzo dopo aver voluto fortemente la vittoria nel Principato.

"Questo è stato il modo migliore per iniziare la nuova stagione, è ovvio. Dall'altra parte sappiamo che avremo la peggior posizione possibile di partenza nella prima giornata del Rally di Svezia, il prossimo evento. Sappiamo che sarà così, ma volevamo davvero vincere il Rallye Monte-Carlo dunque abbiamo dato tutto in questo fine settimana. Ora ci concentreremo bene per preparare il prossimo evento e cercare di portare a casa altri punti pesanti per la nostra stagione".