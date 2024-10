WRC | Neuville iridato già al Rally Europa Centrale se... Ecco le combinazioni

Forse, finalmente, ci sono. Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe vedono il titolo WRC a un passo. Dopo 5 secondi posti e svariati terzi, l'equipaggio belga di Hyundai Motorsport ha davvero la grande occasione della vita: quella di vincere l'iride rally.

Se per il navigatore fiammingo il titolo potrebbe arrivare al quarto tentativo - corre nel Mondiale con Neuville dalla stagione 2021, inaugurata con il terzo posto al Rallye Monte-Carlo dopo un preavviso minimo, con cui sostituì Nicolas Gilsoul - per Neuville sarebbe il coronamento di una carriera di alto livello, ma sempre all'inseguimento del bersaglio grosso.

A due gare dal termine, l'equipaggio belga potrà laurearsi campione del mondo se si dovessero verificare le seguenti condizioni:

Cogliere almeno 2 punti in più di Ott Tanak

Ott Tänak, Hyundai World Rally Team Foto di: McKlein / Motorsport Images

In questo momento Neuville e Wydaeghe comandano le classifiche Piloti e Navigatori con 29 punti sui componenti dell'equipaggio formato da Ott Tanak e Martin Jarveoja. Con 60 punti in palio tra il Rally dell'Europa Centrale e il Rally del Giappone, Neuville potrà chiudere i conti già nell'ultimo rally europeo chiudendo l'evento con 31 lunghezze nei confronti del compagno di squadra estone, oggi primo inseguitore nella classifica iridata.

Ricordiamo che le combinazioni non possono basarsi sul risultato finale complessivo dell'evento. Andrà tenuto conto del piazzamento ottenuto alla fine di sabato, ma anche la Super Sunday e la Power Stage. I calcoli, così, si fanno più complessi, ma è sufficiente che, al termine del rally, Neuville abbia portato a casa 2 punti in più di Tanak.

Non perdere più di 10 punti da Sébastien Ogier

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT Foto di: Red Bull Content Pool

Dopo essere stato per diverse settimane il primo dei rivali di Neuville, Sébastien Ogier è incappato in errori che lo hanno fatto scivolare al terzo posto della classifica, a quota 166 punti contro i 207 di Neuville.

Questo indica che l'8 volte iridato ha oggi 41 punti di distanza da Neuville e 60 sono ancora in palio. Se per vincere il titolo il pilota di Hyundai Motorsport dovrà guadagnare 2 punti su Tanak, su tutti gli altri potrà addirittura perderne, ma entro un certo limite.

Nei confronti di Ogier, ad esempio, Neuville potrà perdere fino a 10 punti, ma non oltre. In quel modo, il belga taglierà fuori Séb dalla lotta per il titolo e, se nel medesimo tempo guadagnerà 2 punti su Tanak, farà suo il titolo.

Non perdere più di 16 punti da Elfyn Evans

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto di: McKlein / Motorsport Images

Elfyn Evans sembrava l'avversario designato di Neuville e Tanak per la conquista del titolo, invece si è trovato surclassato dai due piloti Hyundai e declassato da Sébastien Ogier, salito al terzo posto nella classifica a suon di vittorie e risultati nonostante l'impegno part time.

Il gallese, ora, ha 161 punti. Questo significa che il suo ritardo da Neuville è di 46 totali. Se il belga dovesse riuscire a non perdere più di 16 punti da Evans, allora Elfyn sarà tagliato fuori dalla rincorsa al titolo già al Rally dell'Europa Centrale e Neuville - in coabitazione con i punti che abbiamo curato poco sopra - sarà campione del mondo.

Se Evans non vince il Rally, Neuville potrà perdere invece 15 punti

C'è però un ultimo dettaglio da spiegare. Evans sarà costretto a vincere e a fare molti più punti del belga per restare in corsa per il titolo. Se invece non riuscirà a portare a casa il successo al Rally dell'Europa Centrale, allora Neuville potrà perdere 15 punti da lui, tagliandolo definitivamente fuori dalla lotta per il titolo.