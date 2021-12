WRC | Neuville: "Hyundai pronta a continuare anche senza Adamo"

Secondo Thierry Neuville, in Hyundai è tutto a posto per continuare il lavoro anche senza un team principal fisso.

Ad inizio dicembre, Andrea Adamo ha infatti lasciato il ruolo per motivi personali dopo sei anni in carica, nei quali ha vinto i titoli costruttori WRC 2019 e 2020.

Il Presidente della Casa coreana, Scott Noh, prenderà il posto momentaneamente abbandonato dall'ingegnere piemontese, mentre la squadra si sta preparando per l'esordio della nuova i20 Rally1 al Rallye Monte Carlo di fine gennaio.

Hyundai è rimasta in silenzio per quanto riguarda un possibile successore di Adamo, ma Neuville si mostra fiducioso che si possa continuare senza troppe difficoltà.

"Abbiamo una persona già pronta ad assumere alcune delle responsabilità - ha detto Neuville a Motorsport.com - Tutti sanno quali sono le loro da assumersi e cosa c'è da fare. E' tutto a posto per continuare il lavoro come lo facevamo prima".

"Penso che i vertici aziendali si prenderanno il loro tempo per scegliere il giusto sostituto di Andrea".

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai i20 Rally1 Photo by: Alexandre Begot

Nei giorni precedenti la partenza di Adamo, Neuville aveva avuto un brutto incidente durante un test in Francia, con la i20 precipitata in un burrone.

Il belga è tornato al volante dopo qualche giorno di riposo per preparare la nuova stagione 2022.

"La macchina è completamente diversa da molti punti di vista. È interessante, anche se ci sono un sacco di incognite per tutti noi su come queste auto andranno in gara", ha aggiunto parlando con WRC.com dopo l'ultima prova.

"Ci sono tante cose da mettere in discussione con queste vetture Rally1. Fondamentalmente tutto è nuovo e non solo con questa macchina rispetto alla vecchia, ma anche rispetto ad un punto di riferimento come era la i20 WRC".