WRC | Neuville fa mea culpa per il ritiro: "Un attimo di deconcentrazione"

Tutto sembrava andare nel migliore dei modi per Thierry Neuville al Rally Italia Sardegna: terza posizione acquisita, un passo buono al pari dei primi due (Ogier e Tanak), e un vantaggio così ampio sui rivali da risultare incolmabile. Senza contare le enormi difficoltà di prestazione che affliggevano - e continuano ad affliggere - Elfyn Evans.

Invece le cose sono precipitate nella Prova Speciale 8, l'ultima prova del giro mattutino odierno. Al chilometro 15 della Tula 2, Neuville ha approcciato troppo rapidamente una curva destrorsa molto lenta e a nulla sono serviti i suoi sforzi di frenata per evitare ciò che si è rivelato inevitabile.

La i20 N Rally1 si è intraversata ed è finita con le ruote posteriori in un fosso profondo, rimanendo bloccata. Neuville e Wydaeghe non hanno potuto nemmeno contare sull'aiuto degli spettatori, perché in quel punto - una zona boschiva, una strada stretta e piena di curve - non c'era proprio nessuno.

A quel punto per i leader del Mondiale è stata la fine. Un ritiro inevitabile nel momento peggiore possibile. E poco importa che sia stato il primo, grande errore della loro stagione.

Una volta tornato al Parco Assistenza di Alghero, Neuville ha spiegato quale sia stato il motivo del suo ritiro, ciò che lo ha portato all'errore decisivo. Non si è nascosto dietro un dito, assumendosi la responsabilità dell'accaduto.

"Beh, cos'è successo là fuori... Ero in una parte molto stretta e piena di curve. Fondamentalmente ho perso un po' la concentrazione nella curva precedente per una frazione di secondo e... Poi ho immediatamente capito che subito dopo c'era una curva lenta".

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto di: McKlein / Motorsport Images

Ero uscito da una curva sinistrorsa in cui, al mattino, avevo pensato di averla fatta troppo lentamente. Mi era rimasta in mente e dovevo andare più rapidamente. Solo che la curva successiva è arrivata poco dopo e io stato ancora accelerando. Non ero concentrato su ciò che stava arrivando dopo, ovvero sulla curva in cui siamo usciti".

"Una volta che ho capito la situazione era troppo tardi per frenare in modo efficace e rimanere in strada. Ho subito capito che sarebbe stato molto difficile uscire da quella situazione. Eravamo bloccati e da quel momento fondamentalmente per noi è finita".

"Ci siamo trovati in un punto in cui non c'erano spettatori che potessero aiutarci. Non c'era moto di proseguire nonostante non avessimo alcun danno alla vettura. Siamo rimasti bloccati nel fosso".

Neuville ora non potrà fare altro che puntare a prendere più punti che potrà nella giornata di domani, quando la Super Sunday e la Power Stage garantiranno un surplus di punti che potrà fargli comodo per la rincorsa al titolo iridato.

"Di sicuro domani faremo di tutto per prendere i 12 punti messi in palio dalla Super Sunday e dalla Power Stage. Daremo tutto, spingeremo al massimo per portare a casa tutti i punti. Questo è il chiaro obiettivo. E sarà la cosa migliore che potremo fare".