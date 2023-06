WRC | Neuville escluso dal Safari Rally per ricognizioni illegali

Thierry Neuville si è visto squalificato dal Safari Rally, settima prova della stagione 2023 del FIA WRC andata in scena in Kenya nella quale aveva concluso all'ottavo posto assoluto.

Il pilota della Hyundai Motorsport è stato colto in flagrante nell'effettuare ricognizioni illegali sui percorsi utilizzati poi in gara a Naivasha, andando a completare l'opera di un fine settimana decisamente da dimenticare per la Casa coreana.

Oltre alla marea di problemi tecnici patiti dalle i20 N Rally1, ora ci si mettono pure i conduttori a peggiorare una situazione già di per sè piuttosto pessima, con Neuville e il suo co-pilota Martijn Wydaeghe fermati da un controllo mentre erano su una tratta senza autorizzazione, come spiega la nota dei commissari.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

"I commissari sportivi hanno messo assieme i risultati del rapporto ricevuto dal direttore di gara, avviato autonomamente dagli organizzatori del Safari Rally. Il rapporto indicava casi in cui una persona non autorizzata era stata vista, dopo una ricognizione, guidare su percorsi che sarebbero stati utilizzati come Prove Speciali nel corso del rally".

"La persona si trovava in una proprietà privata senza autorizzazione ed è stata fermata dagli ufficiali di gara in due località e in due giorni diversi. Le prove presentate ai commissari sportivi indicavano collegamenti di questa persona con Neuville".

"Quando è stato interrogato, Neuville ha prontamente ammesso ai commissari che era a conoscenza di tutto ciò e che aveva chiesto supporto per identificare problemi specifici (aree in cui si erano spostate delle rocce) in alcune PS".

"L'articolo 35.4.2 del Regolamento Sportivo FIA WRC 2023 stabilisce che: "Dopo la pubblicazione del Regolamento, solo con l'espressa autorizzazione del Direttore di Gara e del Dipartimento Rally della FIA, qualsiasi persona collegata a un equipaggio iscritto potrà viaggiare sul percorso di una prova speciale del rally (tranne che a piedi). Questa regola si applica fino a quando la prova speciale non sarà terminata, aperta al traffico pubblico e non sarà più utilizzata nell'ambito del rally".

Fra le altre penalità giunte ormai a tarda notte, Oliver Solberg/Elliott Edmondson - che salgono al nono posto assoluto con la squalifica di Neuville - si sono presi 2' per aver utilizzato nell'arco dell'evento più delle 26 gomme stabilite, ma senza avere un impatto sul loro risultato dato che il loro margine sugli inseguitori era ampio.

FIA WRC - Safari Rally Kenya: Decisione Neuville