WRC: nel 2020 Neuville già campione di... beneficenza

Thierry Neuville un mondiale non lo ha ancora vinto, pur avendo svariate volte sfiorato il grande obiettivo. Ma il risultato sportivo principe non è il solo modo di giudicare una persona definendola "campione".

Il belga, sino allo scorso anno punta di diamante di Hyundai Motorsport (ora il ruolo lo deve contendere al campione del mondo Ott Tanak), ha lanciato una splendida iniziativa, che lo porterà a versare denaro in beneficenza per tutto il 2020.

Le somme di denaro che raccoglierà nel corso della stagione 2020 di WRC che scatterà ufficialmente questo pomeriggio con lo Shakedown del Rallye Monte-Carlo, saranno devolute ad associazioni benefiche. E' bene però approfondire quanto organizzato dal 31enne.

Per ogni appuntamento del Mondiale Rally 2020, Neuville sceglierà un'associazione locale a cui donare 2.000 euro a prescindere dal suo risultato in gara. Questa somma raddoppierà qualora riuscisse a salire sul podio - dunque raggiungendo i 4.000 euro - e sarà addirittura di 5 volte superiore se dovesse vincere, donando così 10.000 euro.

La sua iniziativa scatterà proprio a Monte-Carlo, dove inizierà a donare partendo dall'associazione Reves (www.reves.fr). Questa associazione ha come scopo il realizzare i sogni più grandi di bambini gravemente malati.

Neuville inizia così il 2020 nel migliore dei modi, mostrando non solo di essere un ottimo pilota grazie a una guida spettacolare e spesso redditizia, ma anche per azioni da vero campione come questa.