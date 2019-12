WRC: nel 2020 Katsuta farà 8 rally con la Toyota Yaris Plus

Toyota Gazoo Racing continua a guardare non solo al presente, ma anche al futuro. Oggi ha svelato il programma gare 2020 nel WRC di Takamoto Katsuta, pilota che cura ormai da qualche anno con la speranza di farlo correre da ufficiale tra qualche stagione, così da creare un binomio formato da pilota e vettura giapponesi.

La Casa giapponese sta investendo forte su Katsuta. Dopo averlo fatto correre nel WRC2 e avergli concesso il debutto nel WRC iscrivendolo al Rally di Germania e al Rally di Catalogna 2019 con una Toyota Yaris WRC Plus del team Tommi Makinen Racing, nel 2020 ci sarà un passo avanti ancora più importante.

Katsuta farà infatti ben 8 dei 13 eventi previsti per il Mondiale Rally 2020, sempre al volante di una Toyota Yaris WRC Plus. La vettura non potrà essere schierata dal team ufficiale, dunque sarà iscritta dalla Tommi Makinen Racing. Avrà comunque supporto diretto dal team campione del mondo Costruttori 2018.

7 delle 8 gare previste le svolgerà in Europa, a partire dal Rallye Monte-Carlo che aprirà anche la prossima stagione, per poi proseguire con il Rally di Svezia, del Portogallo, il Rally Italia Sardegna, il Rally di Finlandia, quello di Germania e di Gran Bretagna. Dulcis in fundo, la gara di casa: il Rally del Giappone.

"Takamoto ha già fatto un po' d'esperienza guidando la Yaris WRC nel 2019 e proprio in questa settimana ha partecipato ai test girando con la Yaris nell'ultimo giorno per preparare il Rallye Monte-Carlo, dunque sta conoscendo meglio la vettura e come questa reagisce, essendo una WRC", ha dichiarato Tommi Makinen, responsabile del progetto WRC di Toyota Gazoo Racing.

"Il Spagna abbiamo già visto buoni tempi da parte sua, specialmente nei secondi passaggi nelle prove. Ora deve fare più esperienza, che lo aiuterà a migliorare la sua consistenza in gara. Sono molto fiducioso riguardo quello che potrà fare nel corso della stagione e del suo programma gare 2020".

"Voglio ringraziare tanto Toyota Gazoo Racing e la Tommi Makinen Racing per avermi dato questa opportunità a dir poco fantastica", ha dichiarato Takamoto Katsuta. "Il 2020 sarà per me una nuova sfida. Ho una buona esperienza di ogni evento grazie alla stagione 2019, ma essere competitivi al volante di una vettura WRC è un passo avanti molto grande".

"I miei primi eventi al volante di una vettura WRC nel 2019 sono stati positivi, ma so che c'è ancora molto da migliorare riguardo la mia guida e le mie note per cercare di salire di livello. Sono molto motivato, voglio riuscire in questo e non vedo l'ora di capire quali potranno essere i miei progressi nel corso della prossima stagione. Spero di poter mostrare un bel passo avanti tra l'inizio della stagione e la fine. Sono davvero eccitato e non vedo l'ora di iniziare la stagione".

Ora, per quanto riguarda il team Tommi Makinen Racing, dovremo attendere ancora del tempo per avere l'ufficialità del programma 2020 di Jari-Matti Latvala che, come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, dovrebbe fare un programma di 5 gare al volante di una Toyota Yaris WRC.

Data Evento 23-26 Gennaio Rallye Monte-Carlo 13-16 Febbraio Rally di Svezia 21-24 Maggio Rally del Portogallo 4-7 giugno Rally Italia Sardegna 6-9 Agosto Rally di Finlandia 15-18 Ottobre Rallye di Germania 29 October-1 Novembre Rally Galles GB 19-22 Novembre Rally del Giappone