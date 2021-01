WRC, Adamo arrabbiato: "Hyundai a oggi comprimaria. Così non va!"

Non certo l'avvio di stagione che avrebbe sognato. Si potrebbe riassumere così, in maniera anche delicata, il pensiero di Andrea Adamo dopo le prime 7 prove speciali dell'89esima edizione del Rallye Monte-Carlo affrontate dai 3 equipaggi di Hyundai Motorsport.

Il team director della sezione sportiva della Casa coreana ha fatto il punto al termine della seconda giornata di gara, senza usare giri di parole riguardo il suo stato d'animo, le sue sensazioni e le aspettative disattese in questa prima parte di gara.

Ott Tanak si trova in terza posizione assoluta, ma al momento fuori dai giochi per la vittoria. Thierry Neuville è in lotta con Kalle Rovanpera per la quarta posizione, anche se, a dire il vero, sembra stia lottando maggiormente nel trovare un feeling con il nuovo navigatore Martijn Wydaeghe dopo il sorprendente addio a Nicolas Gilsoul. Dani Sordo, invece, all'ultima gara con accanto Carlos Del Barrio, ha mostrato una giornata dai due volti: terribile la prima, quella mattutina. Molto più convincente quella pomeridiana, ma il suo divario dai primi è insormontabile.

Tutti e tre gli equipaggi sono andati incontro a diverse difficoltà. Tanak è rimasto per due volte senza tergicristalli in prove caratterizzate dalla pioggia. Neuville, come detto, è alla ricerca di una buona sintonia con il nuovo navigatore ma, cosa ancor più grave, è aver sbagliato la scelta di gomme per il giro mattutino odierno, al pari di Dani Sordo (3 Supersoft e 3 gomme da neve chiodate contro la più normale scelta degli avversari: 4 Supersoft e 2 gomme chiodate).

"Non abbiamo prestazione e dobbiamo mettere le cose assieme", ha subito detto Adamo. "Abbiamo visto Sordo fare praticamente lo stesso tempo di Ogier nell'ultima prova di oggi, ma stamattina era disperso nel nulla. Gli altri hanno avuto alti e bassi".

"Di sicuro per ora non è la gara che avevamo programmato, non è il rally che Hyundai dovrebbe fare. Se prendiamo in considerazione l'ultima parte della scorsa stagione eravamo di sicuro molto più competitivi. Qui, per ora, abbiamo recitato solo una parte da comprimari e non è quello che dobbiamo fare quando corriamo nei rally".

"Cosa posso fare per motivare il team tra oggi e domani? Volete la risposta politicamente corretta? Di sicuro cercherò di mettere meglio assieme le idee e incanalare le idee nella maniera più corretta possibile...". In questa risposta, il team director di Hyundai ha anche usato una gestualità perfetta per accompagnare alle parole un significato molto più profondo e denso, ma anche la decisione con cui farà tutto questo.

Il meteo per la giornata di domani vede protagonista la neve. Quanto meno, le ultime previsioni parlano di un cambio di clima e condizioni del fondo che potrebbe ribaltare la situazione attuale. Adamo, però, non cerca scuse. Una delle sue caratteristiche è proprio questa: non aggirare il problema, ma affrontarlo. Ecco spiegate le ultime dichiarazioni rilasciate oggi.

"Questa è Monte-Carlo. Ogni cosa deve essere vista come un'opportunità per fare meglio. Ma quando si spera in condizioni differenti per fare meglio significa che sino a questo momento non hai fatto bene. Tutto nei rally deve essere fatto bene, non bisogna sperare nella neve per sperare di recuperare tempo o posizioni. Perché questo significa non essere nella posizione in cui si dovrebbe essere. Non dobbiamo cercare scuse od opportunità. Noi dobbiamo fare bene sin dalla prima prova speciale a prescindere dalle condizioni che troviamo in gara".