WRC | Monte-Carlo, PS9: Rovanpera riparte forte. Loubet sbatte

Toyota sembra trovarsi a meraviglia sulle stradine tortuose che formano il percorso del Rallye Monte-Carlo 2023 tanto da piazzare un'altra tripletta nella PS9, la Le Fugeret/Thorame-Haute 1 di 16,80 chilometri.

Nella prova che ha aperto la giornata di sabato a vincere è stato Kalle Rovanpera con il tempo di 9'05"5, cogliendo inoltre il 100esimo successo di speciale da quando corre nel WRC. Dietro di lui i compagni di squadra Elfyn Evans e Sébastien Ogier staccati rispettivamente di 6 decimi e 2"5.

Grazie a questo scratch, Rovanpera è riuscito ad allungare nei confronti di Thierry Neuville nel bel duello che li vede impegnati per giocarsi la seconda posizione nella classifica generale dell'evento.

Il belga è stato il primo - e unico - a tenere il passo delle Toyota GR Yaris, finendo quarto a 2"7 da Rovanpera. Questo però lo ha portato a perdere altri secondi nei confronti del campione del mondo che ora ha un margine su di lui di 4"6.

Evans, invece, continua la sua rimonta verso la quarta posizione. Ott Tanak sta continuando a capire i limiti della Ford Puma Rally1, mentre Evans - che conosce bene il suo mezzo, sta spingendo forte per rientrare nelle prime posizioni dopo la foratura che lo ha fatto scivolare dalla seconda alla quinta piazza nella giornata di ieri. Il pilota del team M-Sport ha ora un vantaggio esiguo su Evans: appena 2"9 e l'inerzia è tutta a favore del britannico.

Dietro di loro s'è consumato un'altra variazione di classifica generale con Takamoto Katsuta salito in sesta posizione dopo aver superato un Dani Sordo sempre in difficoltà. Il giapponese sta sfruttando bene la superiorità delle GR Yaris in questo evento, mentre lo spagnolo di Hyundai Motorsport è in netta difficoltà sin dalle prime prove speciali.

Piccoli segni di ripresa da parte di Esapekka Lappi, il quale sta cercando di capire le caratteristiche della i20 N Rally1 e di adattarsi a queste per poter estrarne il meglio. Il settimo tempo è un risultato incoraggiante rispetto a quanto fatto vedere ieri.

Parte - e finisce - male la giornata di Pierre-Louis Loubet. Mentre era intento a chiudere la prova, arrivato alla penultima curva della stage, Loubet è finito contro le barriere dopo aver approcciato male una curva sinistrorsa di 90 gradi.

Nell'impatto sulla Ford Puma Rally1 numero 7 si è rotta la sospensione posteriore destra e per il francese il ritiro è stato inevitabile. Al termine della speciale Pierre-Louis ha parlato di ghiaccio sull'asfalto in quel tratto. E' possibile che l'asfalto fosse scivoloso, in effetti, ma la sensazione è che sia arrivato troppo forte in quel tratto e abbia frenato in ritardo. L'asfalto scivoloso ha poi fatto il resto, portandolo a sbattere contro il guard rail che delimitava il ponte.

Con il ritiro di Loubet, M-Sport rimane con la sola Ford Puma Rally1 ufficiale di Ott Tanak e Martin Jarveoja che è intenta a difendere il quarto posto dagli attacchi di Elfyn Evans.

WRC 2023 - Rallye Monte-Carlo - Classifica generale dopo la PS9

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 1h35'47”4 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +33"5 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +38"1 4 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +57"5 5 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1'00"4 6 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'40"4 7 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +1'47"7 8 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 +2'09"4 9 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia RS Rally2 +4'35"2 10 Rossel/Dunand Citroen C3 Rally2 +5'14"1