WRC | Monte-Carlo, PS8: svetta Rovanpera. Ogier domina

Sébastien Ogier chiude la prima tappa del Rallye Monte-Carlo 2023 da leader. Il pilota di Toyota Gazoo Racing non ha vinto l'ultima prova, la PS8 Briançonnet/Entreveux 2 di 14,55 chiometri, ma si è limitato a gestire il grande vantaggio sui primi inseguitori.

La prova è stata vinta dal campione del mondo in carica Kalle Rovanpera, il quale è in piena lotta con Thierry Neuville per il secondo posto nella classifica generale. intanto il finnico ha accumulato 36 secondi di ritardo da Ogier, lanciato verso una vittoria senza storia dopo la foratura che stamattina ha fatto scivolare Elfyn Evans al quinto posto.

La vera battaglia di giornata ha visto coinvolti proprio Rovanpera e Neuville. Ad avere la meglio è stato il 21enne di Toyota, ma il belga di Hyundai Motorsport continua a essere molto vicino. I due hanno 1"9 di distanza e domani riprenderanno da dove hanno lasciato oggi, proprio da quell'esiguo margine che li separa.

In questa speciale tutto sembrava apparecchiato per il sorpasso di Elfyn Evans ai danni di Ott Tanak, invece il gallese ha perso quasi 10 secondi da Rovanpera e 4 secondi da Tanak. A fine prova Elfyn ha affermato di aver probabilmente sbagliato la scelta gomme (aveva con sé 3 Soft e 3 Super Soft, ma montate aveva una coppia di entrambe, incrociate).

Questa situazione ha permesso al pilota di M-Sport di difendersi e di allontanare il rivale. I due sono ora separati da 8"1 in favore dell'estone, con Evans che completa invece la Top 5 senza essere insidiato da nessuno.

Dietro di lui, inftti, troviamo Dani Sordo. Lo spagnolo è però lontano quasi mezzo minuto e deve vedersela con un Takamoto Katsuta scatenato. Il giapponese, dopo la rottura del freno a mano che gli aveva fatto perdere oltre 50", ha firmato una serie di tempi di alto livello, tornando a 2"9 dal sesto posto occupato dallo spagnolo di Torrelavega.

Esapekka Lappi, invece, è molto lontano da tutti i colleghi al volante di una vettura Rally1. E' palese come l'ex pilota della Toyota debba fare esperienza al volante della i20 N Rally1. Un piccolo lampo è arrivato proprio nell'ultima prova di oggi grazie al sesto tempo finale, ma la strada per poter essere veloce e utile alla causa del team sembra ancora lunga.

Pierre-Louis Loubet è invece riuscito a chiudere la tappa di oggi pur facendo più di tre prove senza servosterzo. Uno sforzo fisico probante, soprattutto in prove piene di tornanti e curve strette come quelle designate per la giornata di oggi. Il transalpino, navigato da Nicolas Gilsoul, ha perso diversi minuti a causa di questo problema, ma domani potrà proseguire e fare esperienza sulle strade del Rallye Monte-Carlo.

Lontanissimo, come prevedibile, Jourdan Serderidis. Il greco si gode un fine settimana diverso dal solito, al volante di una vettura Rally1 nel rally più prestigioso al mondo. Un modo diverso per trascorrere un fine settimana e senza alcuna velleità di classifica.

Nel WRC2 la situazione continua a essere simile a quella legata al WRC, con la classifica dominata da un pilota sin dalle prime prove. In questo caso si tratta di Nikolay Gryazin.

Il russo del team TokSport, al volante di una Skoda Fabia RS Rally2, ha costruito un vantaggio di 29"7 nei confronti del primo inseguitore, Yohan Rossel al volante della prima Citroen C3 Rally2 che troviamo nelle prime tre posizioni.

Terzo posto per Stéphane Lefebvre, anche lui al volante di una C3 Rally2. Il francese ha un ritado di 17 secondi dal compagno di squadra Rossel, che lo precede. Il gradino più basso del podio, però, non sembra essere in discussione: Pepe Lopez, che si trova al quarto posto con la prima Hyundai i20 N Rally2, ha un ritardo di 15"8.

La prima tappa del Rallye Monte-Carlo termina qui. La seconda scatterà domani con la PS9, la Le Fugeret / Thorame-Haute 1 di 16,80 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 8:24 italiane.

WRC 2023 - Rallye Monte-Carlo - Classifica dopo la PS8

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 1h26'39”4 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +36"0 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +37"9 4 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +54"2 5 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1'02"3 6 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +1'30"2 7 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +1'33"1 8 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'57"7 9 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia RS Rally2 +4'12"8 10 Rossel/Dunand Citroen C3 Rally2 +4'42"5