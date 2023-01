WRC | Monte-Carlo, PS6: poker Toyota. Rovanpera sale secondo

Carica lettore audio

La PS6 del Rallye Monte-Carlo, la Roure / Roubion / Beuil 2 di 18,33 chilometri, ha regalato diverse novità. La prima tra tutte è il nome del vincitore della stage. Non Sébastien Ogier, come accaduto nelle 5 prove svolte in precedenza, ma Elfyn Evans.

Il gallese di Toyota Racing ha battuto per appena mezzo secondo l'8 volte campione del mondo, ponendo fine alla sua striscia, ma non certo alla sua leadership, che è più solida prova dopo prova.

Evans ha così iniziato la sua rimonta dopo aver perso la seconda posizione e il podio nella PS5 a causa di una foratura alla gomma posteriore destra. Per lui non sarà facile tornare sul podio, almeno nella giornata di oggi, ma il ritmo è elevato e avrà l'opportunità di farlo già domani.

La seconda notizia regalata dalla speciale è il cambio avvenuto alle spalle di Ogier: nella classifica generale Kalle Rovanpera è riuscito a scavalcare Thierry Neuville e a issarsi al secondo posto. Tra i due pendono appena 4 decimi, quindi la lotta è aperta.

Rovanpera, però, è stato molto bravo ad approfittare di una prova perfetta per le GR Yaris Rally1, tanto che le vetture giapponesi sono riuscite a realizzare un poker grazie al quarto tempo di Takamoto Katsuta.

Gli unici piloti a contenere il divario dalle GR Yaris sono stati Thierry neuville e Ott Tanak, ma questo non è bastato loro per stare davanti o difendere la posizione nella classifica generale.

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda Dani Sordo ed Esapekka Lappi. I due continuano a faticare non poco e a prendere distacchi enormi dai migliori. Il finlandese, al termine della prova, ha lasciato intendere di avere un problema sulla vettura, senza però specificare di cosa si tratti.

Senza Service di metà giornata al Parco Assistenza, Pierre-Louis Loubet ha iniziato il giro pomeridiano con il servosterzo rotto nella prova precedente. Dovrà resistere per altre due prove speciali prima di poter fare ritorno a Monte-Carlo e usufruire dell'intervento dei meccanici di M-Sport per riparare il guasto.

Buone notizie invece per quanto riguarda Ogier: alcuni addetti di Compact Dynamics - azienda che fornisce la parte elettrica della propulsione ibrida delle vetture Rally1 - sono riusciti a sistemare il guasto che ha impedito al francese di utilizzare il sistema nel corso di 2 delle 3 prove svolte questa mattina. Nella PS6, infatti, l'ibrido sulla GR Yaris Rally1 numero 17 ha funzionato correttamente.