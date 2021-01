WRC, Monte-Carlo, PS5: tris di Ogier. Tanak sale terzo

Sébastien Ogier è inarrestabile. Il 7 volte iridato ha firmato lo scratch anche nella Prova Speciale 5, la Montauban-sur-l'Ouvèze - Villebois-les-Pins 1 di 22,24 chilometri (la stage più lunga di oggi), incrementando ulteriormente il suo vantaggio nei confronti dei rivali.

Il pilota della Toyota usufruisce della miglior posizione di partenza in questa giornata per aver vinto il Mondiale lo scorso anno (è la migliore in questa prova, ma se fosse su sterrato, sarebbe l'esatto contrario). Passaggio dopo passaggio, la strada della prova diventa sempre più sporca a causa della terra portata nella sede dai tagli delle vetture.

Ecco perché tutti i rivali del campione di Gap non hanno potuto fare altro che limitare i danni. Elfyn Evans sembra essere l'unico in grado di poter contrastare Ogier in questa fase, sebbene ora nella classifica generale sia a 11"3 dal campione del mondo in carica e compagno di squadra.

La tripletta Toyota è stata spezzata da Ott Tanak. Il pilota della Hyundai, in una prova in cui i tornanti si sono rivelati molto meno lenti rispetto a quelli delle prove precedenti, è riuscito a ottenere un tempo dignitoso, che lo ha aiutato a superare Kalle Rovanpera.

Il giovane finnico, in appena un paio di prove, è scivolato dalla prima alla quarta posizione nella classifica generale. Questa volta a causare il ritardo dai migliori è stata la strada, divenuta molto sporca dopo i passaggi dei piloti che hanno preceduto il 20enne in prova.

Continuano le difficoltà per gli altri equipaggi di Hyundai Motorsport. Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe hanno perso diversi secondi per due motivi: il primo è legato alla cattiva scelta di gomme fatta questa mattina per il primo giro di prove odierno, mentre il secondo motivo - che è da collegare comunque all'errore nella scelta gomme - è un testacoda negli ultimi chilometri della prova fatto a bassa velocità, ma che lo ha portato a perdere almeno 10".

Per quanto riguarda Dani Sordo e Carlos Del Barrio, la scelta gomme fatta stamattina - la stessa di Neuville - si conferma penalizzante. Inoltre Dani continua a faticare a trovare confidenza con la vettura. Probabilmente questo aspetto è da ricercare proprio nell'errore della scelta gomme. Vedremo nel pomeriggio se sarà davvero così o se le motivazioni saranno da cercare in altri aspetti.

Per quanto riguarda il WRC2, Andreas Mikkelsen continua a dominare la categoria al volante della Skoda Fabia R5 Evo del team Toksport. Il norvegese ha 23"8 di vantaggio nei confronti del primo dei rivali, l'ottimo Adrien Fourmaux che si trova in seconda posizione di classe e in ottava assoluta.

Il giro mattutino di questa seconda giornata di gara dell'89esima edizione del Rallye Monte-Carlo termina qui. Ora i piloti saranno impegnati alla Media Zone e poi le vetture potranno usufruire del Service di metà giornata per poi essere pronte per il giro pomeridiano che prevede 2 prove dopo l'annullamento della PS8 avvenuto qualche giorno fa. Il giro pomeridiano scatterà alle ore 12:17 con la Prova Speciale 6 Aspremont - La Bâtie-des-Fonts 2 di 19,61 chilometri con Sébastien Ogier che sarà il primo a entrare in prova.

Rallye Monte-Carlo 2021 - Classifica dopo la PS5