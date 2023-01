WRC | Monte-Carlo, PS5: Evans fora, Ogier sempre più leader

Carica lettore audio

L'ultima prova del giro mattutino odierno al Rallye Monte-Carlo ha riservato diverse sorprese che hanno così modificato in maniera più che sensibile la classifica generale dell'evento.

Il primo colpo di scena è arrivato poco prima del primo intermedio, con Elfyn Evans che è stato rallentato dalla foratura della gomma posteriore destra. Il gallese di Toyota Racing ha preferito non fermarsi e arrivare al traguardo su tre ruote. Scelta azzeccata perché pur avendo perso 43"4 dal miglior crono, ne ha perso meno che fermandosi e cambiando la ruota in prova. Di solito questa operazione si fa mediamente in un paio di minuti.

Questo inconveniente ha fatto scivolare Evans dal secondo al quinto posto nella classifica generale, facendogli perdere così l'opportunità di lottare - almeno momentaneamente - per il podio e quasi certamente per la vittoria. Il ritardo di Evans dal podio è di 20". Il suo ritmo, però, è piuttosto buono e se dovesse continuare a spingere, nel pomeriggio potrebbe riuscire a riavvicinarsi al suo obiettivo.

Il secondo colpo di scena è arrivato più tardi e ha coinvolto Pierre-Louis Loubet. Il pilota di M-Sport Ford ha probabilmente tagliato troppo una curva, entrando con la ruota nel fossato. A quel punto si deve essere verificata la rottura del servosterzo, con Loubet che non è riuscito a fare la curva successiva finendo contro un palo della segnaletica stradale verticale.

Il francese è riuscito a riprendere la prova, ma senza servosterzo e con i conseguenti enormi sforzi fisici per far girare la sua Ford Puma Rally1 nei tornanti e nelle curve più strette. Nella parte finale della prova è dovuto intervenire Nicolas Gilsoul, il navigatore, ad aiutarlo tirando il freno a mano mentre Pierre-Louis era intento a girare il volante con entrambe le mani perché diventato troppo rigido.

La sola, grande certezza di questo avvio di stagione ha un nome e un cognome ben preciso: Sébastien Ogier. Il francese ha vinto anche la quinta prova speciale, la Briançonnet / Entrevaux 1 di 14,55 chilometri, continuando a incrementare il suo già cospicuo vantaggio sui diretti rivali dopo la foratura che ha rallentato Evans. Tutto questo nonostante il guasto all'ibrido, che ha continuato a non funzionare nemmeno in questa prova, costringendo Séb a spingere a fondo per tutti i 15 chilometri della stage.

Ora il francese ha un margine di 32"7 sul primo dei rivali, diventato Thierry Neuville. Il belga continua a essere in lotta con Kalle Rovanpera, ma questa volta per la piazza d'onore e, va detto, il prospettiva Mondiale. Il campione del mondo in carica, inoltre, è riuscito a evitare un incidente alla prima curva della speciale. Dopo aver perso il posteriore nella curva sinistrorsa dopo il via, ha sbattuto contro le barriere che delimitavano la sede stradale. Fortunatamente per lui, l'impatto non sembra aver fatto danni significativi alla GR Yaris Rally1 numero 69.

Ha perso terreno invece Ott Tanak. Dopo una buona mattinata, l'estone di M-Sport ha perso diversi secondi da Neuville e Rovanpera. Ora si trova in quarta posizione, ma staccato di 5"7 dal gradino più basso del podio e 7"5 dall'ex compagno di squadra.

A causa della rottura del servosterzo, Loubet ha perso 2 posizioni nella classifica generale passando dal settimo al nono posto. Ne hanno approfittato Esapekka Lappi e Takamoto Katsuta. A proposito del giapponese, grazie agli ultimi 2 tempi ottenuti si è avvicinato in maniera sensibile al finlandese di Hyundai Motorsport e ora è ad appena mezzo secondo dalla settima piazza.

Nel WRC2 nessuna sorpresa: Nikolay Gryazin continua a dominare al volante della Skoda Fabia RS Rally2 gestita dal team TokSport. Il russo sta ricalcando la gara che con le Rally1 sta mettendo in piedi Ogier: non a caso ha un margine di 22"7 sul primo dei rivali.

Nonostante un avvio complesso per via di una brutta partenza nella PS2 di ieri sera, Yohan Rossel si è preso il secondo posto di classe superando il compagno di squadra e connazionale Stéphane Lefebvre. Tra i due ci sono 9"9 di margine, mentre la prima Hyundai i20 N Rally2 è quella di Pepe Lopez e Borja Rozada, quarta ma a quasi 20" dal podio.

Molto deludente, invece, la prestazione di Adrien Fourmaux. Il pilota francese, uno dei più forti asfaltisti del WRC2, sembra patire la scarsa competitività della Ford Fiesta Rally2. Sin dalle prove di ieri sera il pilota di M-Sport non riesce a mantenere un ritmo che possa consentirgli di lottare con le Skoda, le Citroen e con la Hyundai.

WRC 2023 - Rallye Monte-Carlo - Classifica generale dopo la PS5

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 56'43”8 2 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +32"7 3 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +34"5 4 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +40"2 5 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +54"7 6 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +1'04"1 7 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +1'23"3 8 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'23"8 9 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +2'31"5 10 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia RS Rally2 +2'40"6