WRC | Monte-Carlo, PS4: poker di Ogier. Neuville sale terzo

Carica lettore audio

La marcia (che sembra inarrestabile) di Sébastien Ogier e Vincent Landais continua. L'equipaggio di Toyota Racing ha vinto anche la Prova Speciale 4 del Rallye Monte-Carlo, il quarto successo di stage consecutivo, che li proietta sempre più al vertice del primo evento del WRC 2023.

Ogier, nella Puget-Théniers / Saint-Antonin 1 di 19,79 chilometri, ha fermato il cronometro in 11'44"7, beffando il suo rivale per il successo Elfyn Evans. Il gallese era in testa fino al penultimo intermedio, poi Ogier ha estratto il classico coniglio dal cilindro e ha firmato la quarta vittoria di stage.

Quello dell'8 volte iridato è un gran tempo non solo perché distanzia ulteriormente i rivali nella classifica generale, ma perché ottenuto senza l'ausilio della propulsione ibrida. Una volta arrivato al traguardo della speciale Ogier ha affermato: "Faccio quello che posso. Sono costretto a spingere al massimo per tutta la prova per compensare il guasto. Non va l'ibrido".

Una prova di forza che ha pochi precedenti, ma è la reazione di un pilota che vuole rifarsi dopo aver perso la vittoria 12 mesi or sono a causa di una foratura occorsa mentre sembrava ormai avere in pugno il nono successo della carriera nel Principato.

Elfyn Evans continua a essere secondo e a firmare secondi tempi nelle speciali. Questa volta il suo ritardo da Ogier è di 2"1, ma conferma - così come il risultato dei compagni di squadra - che la prova è particolarmente adatta alle caratteristiche della GR Yaris Rally1.

Non a caso Takamoto Katsuta è riuscito a ottenere il quarto tempo, a 6 secondi da Ogier. In mezzo alle vetture giapponesi c'è l'unica Hyundai i20 N Rally1 che sembra poter essere competitiva e puntare al podio. E' quella di Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe. I belgi hanno chiuso la speciale al terzo posto e, grazie a questo, sono saliti al terzo anche nella classifica generale.

I loro rivali, Ott Tanak e Kalle Rovanpera, non sono riusciti a mantenere un passo adeguato e sono scivolati indietro. L'estone di M-Sport - che è ancora intento a prendere le misure alla Ford Puma, si è fermato al quinto posto a 2"9 da Neuville. Rovanpera, invece, non è andato oltre il sesto posto a 10" da Ogier.

Continuano imperterrite le difficoltà di Dani Sordo ed Esapekka Lappi. Entrambi, per motivi differenti, proseguono a perdere manciate di secondi dai migliori a ogni intermedio. Non un grande inizio di stagione per Hyundai Motorsport, per ora tenuta a galla dal solo Neuville.

WRC 2023 - Rallye Monte-Carlo - Classifica generale dopo la PS4

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 48'13”1 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +11"3 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +28"2 4 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +31"2 5 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +33"2 6 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +55"3 7 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +59"6 8 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +1'15"6 9 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'17"4 10 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia RS Rally2 +2'18"9