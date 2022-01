WRC | Monte-Carlo, PS3: Loeb riparte forte. Fourmaux sbatte

La sfida tra i Sébastien, Loeb contro Ogier, è ripartita puntuale questa mattina nella Prova Speciale 3 del Rallye Monte-Carlo, la Roure/Beuil 1 di 18,33 chilometri, in cui il pilota del team M-Sport Ford ha ottenuto il miglior tempo assoluto in 10'08"9.

Loeb ha così regalato il primo scratch della storia per la Ford Puma Rally1 Hybrid, battendo di 1"2 il leader della classifica generale Sébastien Ogier e portandosi a 5"5 da lui. Per Loeb una prova eccellente, anche se va sottolineato come Ogier abbia davvero fatto un capolavoro aprendo la prova per primo, con un asfalto molto più insidioso rispetto a quello trovato da Loeb quasi mezz'ora più tardi.

Ogier è anche stato autore di un errore nella parte finale della prova che gli è costato probabilmente la vittoria della speciale, ma il duello tra i due Sébastien è a dir poco incredibile. Un errore simile lo ha commesso Elfyn Evans, un paio di curve prima di Ogier. Il gallese, terzo in prova e nella generale, ha perso il posteriore in una curva destrorsa, finendo per sbattere contro il guard rail all'esterno della curva stessa.

Fortunatamente per lui, l'impatto non è stato tale da costringerlo al ritiro. Ancora molto bene Craig Breen, quarto in prova a 7"2 da Loeb e non ancora contento della sua confidenza con la Puma. Il nord-irlandese ha sottolineato come la macchina abbia alto potenziale, ma di non essere ancora pronto per poterlo sfruttare al massimo.

E' andata molto peggio ad Adrien Fourmaux, primo pilota della storia delle Rally1 a fare un incidente. E che incidente, verrebbe da dire. In un tratto misto, ma con curve a velocità sostenuta, è uscito male da una curva sinistrorsa, approcciando male quella successiva. A quel punto la sua Puma, invece di impostare la curva, è scivolata verso il muro di roccia. L'impatto è stato piuttosto forte, con il mezzo che ha capottato più volte fino a uscire di strada e finire in un burrone.

Una volta terminate le sue evoluzioni, Fourmaux e il navigatore Alex Coria sono usciti illesi dalla macchina. Questa, però, è apparsa completamente demolita. Fortunatamente la nuova cella di protezione ha fatto in pieno il suo dovere, proteggendo l'equipaggio francese dalla terribile carambola. Ma la vettura è completamente da buttare.

Continua il momento difficile per le Hyundai, con Ott Tanak quinto davanti a Thierry Neuville. Il belga è stato autore di un testacoda in un tornante destrorso in salita che gli ha fatto perdere tempo, ma sia lui che l'estone si stanno lamentando per la scarsa competitività della i20 N Rally1 tanto che il belga non ha esitato ad affermare di star vivendo "Un incubo" a fine prova. Non ha fatto meglio Oliver Solberg, nono in prova e preceduto anche dalla Ford Puma di Gus Greensmith e dalla Toyota GR Yaris di un Kalle Rovanpera in estrema difficoltà anche nell'utilizzo dell'extra spinta garantita dal motore elettrico da 100 kW.

WRC - Rallye Monte-Carlo 2022 - Classifica dopo la PS3

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Ogier/Veillas Toyota GR Yaris Rally1 35'58”5 2 Loeb/Galmiche Ford Puma Rally1 +5"5 3 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +12"4 4 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +33"9 5 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +35"2 6 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +40"1 7 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +47"4 8 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'11"8 9 Solberg/Edmondson Hyundai i20 N Rally1 +1'13"8 10 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +1'21"9