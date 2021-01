WRC, Monte-Carlo, PS2: Tanak si ripete, Rovanpera resiste

Ott Tanak continua a mostrare un passo superbo. Anche la Prova Speciale 2 del Rallye Monte-Carlo 2021 è finita nelle sue mani dopo un'altra, grande prestazione. L'estone della Hyundai ha firmato lo scratch anche nella PS2 "Saint-Maurice - Saint-Bonnet" di 20,87 chilometri.

Grazie a queste due prove vinte il campione del mondo 2019 è riuscito già a fare selezione, sebbene abbia fatto stallare il motore della sua i20 Coupé WRC per due volte al momento dello start della prova, perdendo dunque circa un paio di secondi.

L'unico che si è dimostrato sino a ora in grado di lottare per la prima posizione con Tanak-Jarveoja sono stati Kalle Rovanpera e il suo navigatore Jonne Halttunen. Il giovane talento della Toyota è stato molto veloce in entrambe le prove, tanto da chiudere la giornata ad appena 3"3 dal leader della classifica generale.

Rovanera si è rivelato il pilota più veloce tra i tre della Toyota. Dietro di lui, in terza posizione nella classifica generale, troviamo Elfyn Evans, a sua volta ripartito bene dopo l'errore che a dicembre gli è costato tanto, ovvero la vittoria del titolo iridato finito poi nelle mani del compagno di squadra Sébastien Ogier.

Proprio il 7 volte iridato è stato rallentato da un problema ai freni verificatosi nella parte centrale della prima prova speciale di questa stagione. Il suo feeling con la vettura si è inevitabilmente abbassato, tanto da farlo scivolare in quinta posizione nella generale, superato dal secondo equipaggio della Hyundai formato da Thierry Neuvile e Martijn Wydaeghe.

Proprio l'equipaggio belga ha compiuto le prime 2 prove assieme dopo l'inattesa separazione sportiva tra Neuville e Gilsoul. Thierry, prima di oggi, non aveva nemmeno fatto un test assieme al 29enne Wydaeghe. Il Rallye Monte-Carlo è una gara complessa in cui fare il proprio esordio nel WRC in una vettura WRC Plus, eppure il belga si sta difendendo bene. Sarà difficile vedere Neuville lottare per la vittoria in questo weekend, ma per lui sarà importante portare a casa punti pesanti per il Mondiale 2021 e per Hyundai.

Arrivato al traguardo della PS2, Dani Sordo ha rivelato cosa lo abbia rallentato nei primi 40 chilometri di gara. Stando alle parole del pilota di Torrelavega, la sua i20 potrebbe avere un problema al differenziale e questa sarebbe una spiegazione non di poco conto se consideriamo il ritardo di Dani dal compagno di squadra Ott Tanak.

Ottimo tempo di Pierre-Louis Loubet. Il francesino che corre con una Hyundai i20 Coupé WRC Plus gestita dal team 2C Competition ha firmato il sesto tempo sfruttando 4 gomme Pirelli STZ-B, ovvero gli pneumatici da neve non chiodati portati a Monte-Carlo dalla Casa italiana. Queste hanno funzionato molto bene nella prima parte della seconda prova e ora il francese è in settima piazza nella classifica generale davanti alla prima vettura R5, la Skoda Fabia R5 Evo del team Toksport affidata ad Andreas Mikkelsen e Ola Floene.

L'equipaggio norvegese è in testa alla classifica WRC2 con un vantaggio di 8"9 nei confronti dei primi rivali: Adrien Fourmaux e Renaud Jamoul, piloti ufficiali del team M-Sport. Chiude la Top 10 l'unico pilota del team M-Sport superstite dopo l'incidente nella PS1 di Suninen, ossia Gus Greensmith. Il britannico non ha trovato un buon ritmo e al momento è decimo davanti a Takamoto Katsuta, autore di un testacoda anche in questa prova.

La prima giornata di gara del Rallye Monte-Carlo termina qui. L'89esima edizione del rally più celebre al mondo riprenderà domattina alle ore 6:10 italiane con la Prova Speciale 3, la "Aspremont - La Batie-des-Fonts 1" di 19,61 chilometri, per una giornata che si preannuncia decisamente più impegnativa di quella odierna.

Rallye Monte-Carlo 2021 - Classifica dopo la PS2