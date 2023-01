WRC | Monte-Carlo, PS14: Rovanpera si avvicina a Ogier

Carica lettore audio

Kalle Rovanpera doveva rispondere agli attacchi portati da Thierry Neuville nelle due prove precedenti e lo ha fatto nel migliore dei modi, ossia vincendo la PS14, la Ubraye / Entrevaux 2 di 21,78 chilometri, l'ultima prova di oggi.

Il pilota della Toyota ha dominato al buio dell'unica prova di oggi svolta in notturna, precedendo proprio Thierry Neuville con un margine di 6"7. Questo ha fatto sì che il suo vantaggio sul belga di Hyundai Motorsport sia salito a 16" netti.

Una sorta di polizza sul secondo posto, ma c'è di più. Sébastien Ogier, leader indiscusso di questo primo evento del WRC 2023, continua a gestire il suo margine ma in questa prova ha perso 9"8 da Rovanpera. Ciò significa che il suo vantaggio è sceso sino a toccare i 16" attuali.

Una gara che sembrava chiusa, ora potrebbe riaprirsi. Certo, Ogier ha ribadito di aver voluto evitare rischi nella prova, la PS14, con più rischi di forature a causa della natura del suo fondo, ma nei rally potrebbe accadere di tutto e Ogier, ricordando quanto accaduto lo scorso anno, lo sa bene.

Buona prova anche di Elfyn Evans, ma non sufficiente per lottare con Neuville per il terzo posto nella classifica generale. Il gallese ha un buon passo, ma non buono quanto quello del belga, che nel pomeriggio lo ha migliorato sensibilmente rispetto al passaggio mattutino.

Le fatiche di Ott Tanak, causate dal servosterzo guasto, sono finite. L'estone ha stretto i denti e ha mantenuto la quinta posizione. Takamoto Katsuta era troppo lontano per poterlo impensierire, infatti tra i due ci sono ancora 38"4.

Dopo la gomma stallonata questo pomeriggio, sembrava ormai tutto deciso anche nella lotta fratricida tra Dani Sordo ed Esapekka Lappi. Il finnico, però, dopo l'inconveniente è stato autore di una buona prova in notturna e, incontemporanea, lo spagnolo di un'altra prova ben al di sotto delle aspettative anche a causa di un guasto all'ibrido.

Questo ha riportato Lappi ad appena 2"6 dal compagno di squadra e domattina potrebbe maturare il sorpasso se Sordo non riuscirà a migliorare il suo feeling con la i20 N Rally1. Oliver Solberg, al volante di una Skoda Fabia RS Rally2, è riuscito a fare meglio di Sordo in questa prova (vincendo nella classe WRC2). Questa è una notizia che ben rappresenta le difficoltà del pilota spagnolo di Hyundai Motorsport.

Nella classe WRC2 colpo di scena proprio nell'ultima prova: Nikolay Gryazin ha forato una gomma e si è trovato disarmato contro i rivali. In realtà il grande vantaggio costruito tra ieri e oggi lo ha mantenuto davanti a tutti, ma ora il suo margine sul primo dei rivali è di 15"2, più che dimezzato.

Yohan Rossel segue il russo dalla seconda posizione con la prima Citroen C3 Rally2, mentre Pepe Lopez ha superato nuovamente Stéphane Lefebvre e si è issato in terza posizione nella classifica generale di categoria con la prima Hyundai i20 N Rally2. Lo spagnolo ha però un vantaggio di appena 2"9 sul pilota di Citroen Racing.

La giornata attuale termina qui. Domani il Rallye Monte-Carlo riprenderà con l'ultima giornata di gara e la PS15, la Lucéram/Lantosque 1 di 18,82 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 7:57 italiane.

WRC 2023 - Rallye Monte-Carlo - Classifica generale dopo la PS14

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 2h27'11”5 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +16"0 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +32"0 4 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +56"5 5 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +1'37"3 6 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +2'15"7 7 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +3'08"8 8 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 +3'11"4 9 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia RS Rally2 +8'06"1 10 Rossel/Dunand Citroen C3 Rally2 +8'21"3