WRC, Monte-Carlo, PS14: va in testa un implacabile Neuville!

La classifica generale del Rallye Monte-Carlo 2020 cambia ancora una volta e ha un nuovo leader. Si tratta di Thierry Neuville. Il belga della Hyundai è partito forte stamattina, vincendo prima la PS13 salendo in seconda posizione, poi si è ripetuto nella PS14, la La Cabanette - Col de Braus 1 di 13,36 chilometri, issandosi al comando della gara.

Neuville è stato eccezionale anche in questa speciale, grazie a un ritmo insostenibile per tutti. Elfyn Evans, secondo al traguardo della prova, è stato più lento di 5"4, dunque ora insegue Thierry nella generale a 4" netti.

Non ha fatto meglio Ogier, terzo nella speciale a 6"5 e ora staccato di 11"2 nella generale quando mancano appena 2 prove alla fine della gara, ossia le stesse svolte questa mattina. E dire che Neuville al termine della prova si era lamentato del fatto che la sua i20 fosse una vettura troppo lunga per poter ottenere tempi di rilievo in una stage come la PS14.

Invece, in una trentina di chilometri, la classifica è stata completamente stravolta. Neuville ha colto così la settima vittoria di speciale del suo fine settimana, legittimando la sua prima posizione e arrivando a metà giornata con le redini della gara salde tra le sue mani.

Al momento sembr che il solo Evans possa essere in grado di recuperare su Neuville, anche perché Ogier ha un passo pù lento del suo e il divario dal belga sembra considerevole quando manca così poco al termine delle ostilità.

Grandi cambiamenti di classifica anche per quanto riguarda la prima posizione ai piedi del podio, con Sébastien Loeb autore di un errore nel corso della prova che lo ha costretto a perdere oltre 30". A tradirlo sono state le gomme, evidentemente troppo sollecitate nella prova precedente. Ad approfittarne è stato Esapekka Lappi, che, incredulo, è riuscito a salire quarto al debutto con M-Sport.

Un altro piccolo sorriso per M-Sport arriva dal passo avanti fatto da Teemu Suninen. Dopo essere entrato in Top 10 nella PS13, ora il finnico ha superato anche Mads Ostberg, salendo in nona posizione nella generale.

Da segnalare inoltre l'incidente che ha portato al ritiro Ole Christian Veiby. La sua Hyundai i20 New Generation R5 ha perso una ruota - probabilmente frutto di un contatto piuttosto violento - ed è rimasta in mezzo alla carreggiata, bloccando la speciale. La Direzione gara ha così deciso di sospendere la stage per consentire il recupero della vettura coreana dell'incauto norvegese, il quale ha gettato al vento l'opportunità di cogliere un buon podio all'esordio da ufficiale Hyundai.

Rallye Monte-Carlo - Classifica dopo la PS14