WRC | Monte-Carlo, PS13: Neuville concede il bis

Thierry Neuville si ripete e vince anche la Prova Speciale 13 del Rallye Monte-Carlo, la Malijai / Puimichel 2 di 17,33 chilometri. Per il belga e Hyundai Motorsport si tratta della seconda vittoria di speciale consecutiva.

Neuville, grazie a questo successo di speciale, è riuscito a rendere molto più salda la sua posizione sul podio, respingendo gli attacchi portati questa mattina da Elfyn Evans.

Il gallese ha firmato il terzo tempo di speciale, staccato di 3 secondi dal belga. Ciò significa che nella classifica generale Evans ha un ritardo di 22"5 dal gradino più basso del podio.

Neuville è anche riuscito a rosicchiare tempo a Kalle Rovanpera, suo rivale nella lotta per il secondo posto. In questo caso, però, appena 2 decimi. Dunque il gap tra i due è rimasto praticamente invariato, anche se sotto i 10 secondi.

Sébastien Ogier continua a controllare il suo margine, ancora cospicuo nonostante lo stia gestendo ormai da questa mattina. 25"8 il suo margine su Kalle Rovanpera.

Da segnalare i continui progressi di Esapekka Lappi. Il finlandese ha colto il quinto tempo a 6"6 dal compagno di squadra Neuville, vincitore della prova. L'ex pilota della Toyota ha ancora lavoro da fare per migliorare il feeling con la propria vettura, ma rispetto a ieri le cose sono migliorate, e non poco.

Se Dani Sordo continua a faticare anche a causa di un funzionamento perfetto della parte elettrica della propulsione ibrida sulla sua i20 N Rally1, la Casa coreana può sorridere anche per i miglioramenti fatti da Pepe Lopez nel corso della giornata di oggi.

Il tre volte campione nazionale spagnolo sfiorato la vittoria di un'altra prova al volante della i20 N Rally2 ed è in continuo duello con Stéphane Lefebvre per il terzo posto di classe alle spalle dell'imprendibile Nikolay Gryazin e Yohan Rossel. A ottenere lo scratch è stato Oliver Solberg, in questo fine settimana capace di ottimi tempi e di errori macroscopici.

WRC 2023 - Rallye Monte-Carlo - Classifica generale dopo la PS13

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 2h15'31”5 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +25"8 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +35"1 4 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +57"6 5 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +1'20"8 6 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +2'05"8 7 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +2'38"7 8 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 +2'59"1 9 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia RS Rally2 +6'45"7 10 Rossel/Dunand Citroen C3 Rally2 +7'32"4