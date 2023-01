WRC | Monte-Carlo, PS12: primo scratch del 2023 per Neuville

Carica lettore audio

Hyundai Motorsport ha dovuto attendere 11 prove speciali - tutte vinte da Toyota - per vincere la prima prova speciale nel WRC 2023. Arriva nella PS12 del Rallye Monte-Carlo, la Le Fugeret / Thorame-Haute 2 di 16,80 chilometri, una prova stretta, piena di cambi di direzione soprattutto nella seconda parte in cui a esaltarsi è stato Thierry Neuville.

Il belga ha fermato il cronometro in 9'01"8, mettendo finalmente alle spalle tutte le Toyota GR Yaris Rally1 che fino a qui l'avevano fatta da padrone. Hyundai ha vinto una prova che, almeno sulla carta, era perfetta per le caratteristiche delle vetture giapponesi.

Grazie a questo successo Neuville è riuscito a limare lo svantaggio che lo separa dal secondo posto occupato da Kalle Rovanpera. Ora tra i due ci sono 9"5 quando mancano 2 prove speciali al termine della giornata di gara.

Dietro Neuville il migliore dei piloti Toyota è stato Elfyn Evans. Il gallese è risutato in ritardo di 1"1 dal pilota di Hyundai, mentre Rovanpera si è fermato al terzo tempo, perdendo quasi 3 secondi dal rivale per la lotta al secodo posto.

Sébastien Ogier ha capito che non è più il momento di spingere. In prove sporcate dal passaggio mattutino, ora molto più insidiose per le forature, l'8 volte campione del mondo sta evitando di prendere tutti i tagli che gli consentirebbero di essere più veloce, ma anche più in pericolo. Il suo margine sugli avversari è ampio e sarebbe troppo pericoloso continuare a correre come ha fatto fino all'inizio di questa mattina.

Takamoto Katsuta ha colto il quinto tempo davanti a Ott Tanak, sempre afflitto dal problema al servosterzo che rende difficile la sua guida nelle parti più guidate delle prove.

E' andata peggio a Esapekka Lappi, il quale ha visto sfumare la possibilità concreta di attaccare Dani Sordo e issarsi al settimo posto a causa di una gomma stallonata dal cerchio. Il finlandese, dopo pochi chilometri, ha dovuto rallentare il suo passo e ora si ritrova a 26"7 dal compagno di squadra. Dovrà ricostruire la sua rimonta da zero.

WRC 2023 - Rallye Monte-Carlo - Classifica generale dopo la PS12

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 2h06'00”0 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +29"5 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +39"0 4 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +58"5 5 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +1'15"0 6 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +2'01"9 7 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +2'29"7 8 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 +2'56"4 9 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia RS Rally2 +6'12"8 10 Rossel/Dunand Citroen C3 Rally2 +6'55"9