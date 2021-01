WRC, Monte-Carlo, PS12: Neuville entra in zona podio

Per un momento, è sembrato di tornare a 12 mesi fa. Sébastien Ogier e Thierry Neuville hanno offerto uno spettacolo eccezionale sulla Prova Speciale 12, la Puget-Théniers - La Penne 1 di 12,93 chilometri, prima stage dell'ultima giornata di gara del Rallye Monte-Carlo partita in ritardo a causa di un incidente occorso alla vettura "0" nella ricognizione.

I due contendenti alla vittoria della passata edizione si sono affrontati nuovamente oggi su un asfalto molto più viscido e insidioso rispetto alle previsioni delle gravel crew a disposizione dei piloti. Tutti tranne Greensmith hanno scelto 4 gomme da neve chiodate per affrontare questa prova, ma la differenza è stata fatta dai piloti.

Ogier ha battuto di appena 7 decimi di secondo il belga della Hyundai. Neuville, partito molto prima rispetto a Ogier in prova, ha fatto una prova eccezionale. Solo Ogier è riuscito a batterlo. Il 32enne della Hyundai può però essere soddisfatto, perché grazie a questa prestazione è salito in terza posizione nella classifica generale.

Kalle Rovanpera, suo rivale nella lotta al podio, è stato anche rallentato da una foratura procurata in un taglio di curva. Ora il finnico ha un ritardo di quasi 1 minuto da Neuville.

Tornando a Ogier, il 7 volte iridato ha aumentato ancora il suo vantaggio nei confronti del compagno di squadra Elfyn Evans, suo unico rivale in questo fine settimana. Ora tra i due ci sono 21 secondi quando mancano 3 speciali alla fine di questa 89esima edizione del Rallye Monte-Carlo.

Ottima prova di Gus Greensmith, accreditato del quinto tempo sebbene sia entrato in prova alle spalle del solo Pierre-Louis Loubet. Il pilota del team M-Sport si conferma capace in condizioni di fondo misto e questa prova lo ha confermato.

I commissari di gara, inoltre, hanno anche inflitto diverse penalità di 5" o 10" per alcuni tagli fatti da piloti in zone proibite nella giornata di ieri. Queste sono diventate effettive e notificate questa mattina, non a caso nella classifica generale sono apparsi diversi secondi di penalità per 7 piloti dei 10 che compongono la Top 10 generale.

Rallye Monte-Carlo 2021 - Classifica dopo la PS12