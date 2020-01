WRC, Monte-Carlo, PS12: Evans in testa. Neuville torna in gioco!

Thierry Neuville ha confermato di non aver alcuna intenzione di lasciar duellare le Toyota per vincere questa edizione del Rallye Monte-Carlo vincendo con una grande prestazione la Prova Speciale 12, la La Bréole - Selonnet 2 di 20,73 chilometri.

Un risultato molto importante per lui, perché riuscendo a battere entrambi i rivali per il successo che ancora lo precedono nella generale si è riportato in piena corsa per vincere il primo appuntamento del WRC 2020.

Il belga della Hyundai ha inanellato il quinto scratch del suo fine settimana, riportandosi a 6"4 dalla vetta in una prova che, nel giro mattutino, lo aveva allontanato dal vertice di tanti secondi. Le due prove di questo pomeriggio sono state palcoscenico della sua bella rimonta con 2 successi consecutivi. E domani proverà a dare tutto per vincere la sua 13esima gara nel Mondiale Rally e diventare il primo leader del nuovo Mondiale.

Intanto la disputa per la prima posizione si è risolta - almeno al momento - con Elfyn Evans che è stato in grado di distruggere l'equilibrio creatosi nella PS11, quando Ogier era riuscito a chiudere la stage a pari merito nel tempo di gara con il compagno di squadra gallese.

L'ex pilota del team M-Sport ha tirato un sospiro di sollievo dopo aver superato l'ultima curva ghiacciata della prova, perché la sua Yaris è scivolata verso l'esterno della traiettoria andando a sbattere contro la montagna e finendo nel fosso. Fortunatamente l'impatto non è stato forte. Per questo Evans ha potuto proseguire e chiudere la stage in seconda posizione e primo nella generale.

Dal canto suo, Ogier non ha commesso alcun errore. Ma ha perso tanti secondi per aver approcciato in maniera troppo cauta le sezioni più ghiacciate, quelle che presentavano il tanto celebre "black ice". Il 6 volte iridato ha perso quasi 10" da Neuville nella prova e, soprattutto, la prima posizione.

Nella stessa curva in cui Evans ha fatto l'errore, anche Sébastien Loeb ha commesso una sbavatura che lo ha portato a compiere un testacoda. Il 9 volte iridato WRC è stato molto bravo a recuperare la corretta direzione di marcia senza perdere troppi secondi, ma l'ottima prova di Esapekka Lappi ha riaperto la lotta per il quarto posto nella generale. Ora il francese della Hyundai ha un vantaggio di 14"1, che è ancora considerevole, ma Lappi ha mostrato di aver migliorato il suo passo e domani potrebbe provare a dare tutto per conquistare una posizione.

Dopo l'errore di questa mattina Takamoto Katsuta è riuscito a tornare in settima posizione alle spalle di Kalle Rovanpera, oggi meno brillante rispetto alla giornata di ieri.

Per quanto riguarda il WRC2, Mads ostberg continua a comandare la classifica generale al volante della Citroen C3 R5 ufficiale, mentre Ole Christian Veiby - pilota ufficiale Hyundai - ha commesso un errore nell'ultima prova della giornata e ha così perso tanti secondi.

Nel WRC3 continua a comandare Eric Camilli, sempre più leader con la sua Citroen C3 R5 davanti al connazionale Nicolas Ciamin. Da segnalare che l'ex pilota M-Sport si trova in ottava posizione assoluta davanti a Ostberg e proprio a Ciamin.

La seconda tappa del Rallye Monte-Carlo termina qui. La gara ripartirà domattina per le ultime 4 speciali che determineranno chi sarà il vincitore di questa edizione e il resto del podio. La giornata inizierà con la PS13, la La Bollène-Vésubie - Peïra-Cava 1 di 18,41 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 08:17 italiane.

Rallye Monte-Carlo - Classifica dopo la PS12