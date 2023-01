WRC | Monte-Carlo, PS11: Rovanpera allontana Neuville

Carica lettore audio

In questo Rallye Monte-Carlo sono state sino a ora svolte 11 prove speciali. Tutte queste sono state vinte da un pilota al volante di una Toyota GR Yaris Rally1.

Kalle Rovanpera ha vinto la PS11, la Ubraye / Entrevaux 1 di 21,78 chilometri con il tempo di 11'35"7. In questa prova non ha avuto rivali, battendo i due compagni di squadra Sébastien Ogier ed Elfyn Evans, autori del medesimo crono (anche se al millesimo ha fatto meglio l'8 volte campione del mondo).

L'ennesima prova di forza in un rally che rischia davvero di vedere tutte le speciali portate a casa da Toyota. Grazie a questo risultato il campione del mondo in carica è riuscito a distanziare notevolmente il suo rivale per il secondo posto nella classifica generale, Thierry Neuville.

Il belga di Hyundai Motorsport è stato come al solito l'unico a rimanere vicino alle vetture giapponesi, ma i 5"3 di ritardo nella prova lo hanno portato a 12"4 dal secondo posto nella classifica generale.

Se Rovanpera ha affermato di essere stato in difficoltà con le gomme, in questa prova Neuville ha invece lamentato un assetto che non gli consente di fare di più. Almeno in questo momento. L'unica consolazione per il belga è quella di aver mantenuto a distanza Elfyn Evans, desideroso di recuperare la posizione sul podio dopo la foratura di ieri.

Notizie agrodolci in casa M-Sport, con Ott Tanak che si è dimostrato capace di gestire il guasto al servosterzo. Sebbene l'estone abbia cercato di riparare il problema tra la PS10 e la PS11, questo è rimasto, ma sembra essere gestibile.

Lo sterzo della Ford Puma Rally1 numero 8 è indubbiamente più duro, ma non quanto quello che eri ha frenato Pierre-Louis Loubet. Ecco spiegato il quinto tempo di tappa.

Si profila un clamoroso sorpaso in casa Hyundai Motorsport, con Esapekka Lappi che continua a migliorare le sue prestazioni tanto da rosicchiare decine di secondi a Dani Sordo. Ora lo spagnolo vede il nuovo compagno di squadra avvicinarsi minaccioso. Nella classifica generale tra i due ci sono 4"5 e Lappi sembra aver trovato molta più confidenza di quella che, in questo momento, ha Sordo.

Per quanto riguarda il WRC2, continua il dominio di Nikolay Gryazin con la nuova Skoda Fabia RS Rally2. Il russo del team TokSport comanda la classifica di categoria con ben 43 secondi di vantaggio sul primo degli inseguitori, Yohan Rossel con la prima Citroen C3 Rally2.

Da sottolineare la strepitosa mattinata di Pepe Lopez. Il tre volte campione spagnolo ha inanellato una serie di grandi risultati - tra cui la vittoria di speciale che ha dato a Hyundai la prima soddisfazione e interrotto il filotto di 9 scratch consecutivi di Skoda - tanto da risalire in terza posizione superando Stéphane Lefebvre (Citroen C3 Rally2).

Il giro mattutino del sabato al Rallye Monte-Carlo termina qui. Quello pomeridiano scatterà questo pomeriggio con la PS12, la Le Fugeret / Thorame-Haute 2 di 16,80 chilometri. La prima vettura che entrerà il prova lo farà alle ore 14:31.

WRC 2023 - Rallye Monte-Carlo - Classifica generale dopo la PS11

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 1h56'54”8 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +30"0 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +42"4 4 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1'00"8 5 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +1'12"2 6 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'59"5 7 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +2'19"9 8 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 +2'24"4 9 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia RS Rally2 +5'44"1 10 Rossel/Dunand Citroen C3 Rally2 +6'27"6