WRC | Monte-Carlo, PS11: Ogier in testa, Evans e Tanak fuori!

La Prova Speciale 11 del Rallye Monte-Carlo è stata certamente la più avvincente, la più imprevedibile quella che ha regalato le emozioni maggiori e ha rivoluzionato la classifica in maniera molto importante.

Sébastien Ogier e Benjamin Veillas sono risultati i più veloci nella Saint-Geniez/Thoard 1 di 20,79 chilometri, la speciale di Sisteron in cui ghiaccio, black ice e neve hanno giocato un ruolo fondamentale. Forse l'unica prova "vera" di questo Monte-Carlo atipico per meteo e condizioni del fondo.

L'equipaggio di Toyota Racing ha fatto la differenza nel primo tratto di prova, quello su asfalto, pur avendo utilizzato anche 2 gomme chiodate così come la maggior parte dei rivali. Sulla neve, poi, ha anche rischiato parecchio in un tornante destrorso, andando molto vicino a uscire di strada e finire in un burrone.

Scampato il pericolo, Ogier ha fatto l'ennesimo capolavoro della sua carriera, vincendo la prova e andando in testa alla classifica generale superando Sébastien Loeb, ora secondo dopo il quarto posto ottenuto nella PS11 a 5"4 da Ogier.

Ora tra i due ci sono proprio 5"4, perché partivano nella prova con il medesimo tempo complessivo di gara. Se nelle prime due posizioni vi è stato un cambiamento importante, anche dietro i due Sébastien si è consumato un fatto altrettanto vitale. Anzi, forse ancora più importante in vista della lotta per il titolo iridato Piloti 2022.

Elfyn Evans, autore di una prova eccellente fino al terzo intermedio, ha approcciato male una curva destrorsa su asfalto asciutto, arrivando troppo veloce in quel tratto. Il gallese ha colpito la parte interna della curva ed è stato catapultato all'esterno, finendo in un burrone affatto pericoloso, ma da cui non è più riuscito a uscire.

Per Evans il ritiro è stato inevitabile, proprio mentre stava firmando un tempo che lo avrebbe certamente riportato nella lotta per la vittoria dell'evento. Per l'ennesima volta Elfyn si è sciolto come neve al sole proprio nel momento più importante di un evento. Fortunatamente per lui, l'errore è arrivato a Mondiale appena iniziato. Ci sarà tutto il tempo per provare a recuperare.

Continua la giornata nera di Hyundai Motorsport, con Ott Tanak che, mentre era intento a firmare un grande tempo, è finito contro una roccia dopo aver rischiato di finire in un burrone. Inizialmente l'impatto non sembrava aver avuto conseguenze degne di nota, ma arrivato al traguardo, l'estone si è ritrovato con il parabrezza pieno d'olio. Per questo motivo è stato costretto al ritiro una volta terminata la prova.

Tanak e Neuville avevano scelto di azzardare, non scegliendo gomme chiodate per questa prova. E avrebbero probabilmente avuto ragione, ma per motivi diversi non sono riusciti a sfruttare questa occasione. Thierry Neuville, infatti, è arrivato incolume a fine prova, ma continua a fare i conti con un guasto meccanico verificatosi nel corso del trasferimento tra la PS9 e la PS10.

Il belga ha deciso di stringere i denti e continuare la corsa, sebbene sia consapevole che nelle prossime 2 prove perderà diversi secondi dai migliori proprio a causa del guasto meccanico sulla sua i20. Ricordiamo poi che dopo questa prova i piloti non potranno usufruire del Service di metà giornata, ma solo della Tyre Fitting Zone per scegliere le gomme per le due prove di questo pomeriggio. Quindi Neuville continuerà la giornata con il problema che lo perseguita da inizio giornata.

Da segnalare poi il rientro in gara di Oliver Solberg. Lo svedese di Hyundai è riuscito a rientrare dopo essere uscito nella PS10 e a completare entrambe le prove. Ora i piloti possono usufruire della Tyre Fitting Zone, scegliendo le gomme per il giro pomeridiano che sarà composto di sole 2 prove. La prossima stage sarà la PS12 Saint-Jeannet/Malijai 2 di 17,04 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 14:08 italiane.