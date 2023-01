WRC | Monte-Carlo, PS1: subito super Ogier, poi Evans e Neuville

Carica lettore audio

Fuoco alle polveri. Il WRC 2023 è scattato questa sera con la prima prova speciale del Rallye Monte-Carlo, il prologo del nuovo Mondiale Rally. Non si vincono 8 eventi nel Principato a caso: infatti Sébastien Ogier, navigato da Vincent Landais, hanno colto lo scratch e sono così i primi leader dell'evento e della stagione.

Sulla La Bollène-Vésubie / Col de Turini 1 di 15,12 chilometri, una prova notturna con asfalto completamente asciutto come non capitava da anni, L'8 volte campione del mondo è stato autore dell'ennesima, grande prova della sua carriera battendo per 1"3 il compagno di squadra Elfyn Evans.

Un 1-2 che fa ben sperare il team giapponese, che si presenta ai nastri di partenza di questa stagione da iridato Costruttori. Ogier ed Evans hanno fatto la differenza, perché alle loro spalle il primo dei rivali è Thierry Neuville - primo dei tre piloti di Hyundai Motorsport al via - ma staccato di 6 secondi da Ogier.

Per il belga un buon avvio, anche se il distacco dai primi 2 deve suonare come un campanello d'allarme. Certo sia Evans che Ogier hanno potuto usufruire di una posizione di partenza più vantaggiosa rispetto a Neuville, ma la stessa situazione si ripresenterà anche nella prossima prova.

Toyota sempre sugli scudi perché alle spalle di Neuville c'è Takamoto Katsuta, sorprendentemente più veloce di Kalle Rovanpera, quinto. Il giapponese non è partito bene, ma dal secondo settore in poi ha recuperato sino a chiudere appena 9 decimi in ritardo nei confronti del 34enne della Hyundai.

Kalle Rovanpera, da campione del mondo in carica, ha aperto la prova. Per lui una stage lineare, senza sbavature, ma nettamente più lento dei compagni di squadra. 7"4 il suo ritardo da Ogier. Per M-Sport, invece, l'avvio di questa era "Tanak 2" è partita in chiaro scuro.

Ott Tanak ha avuto un problema elettrico nel corso del trasferimento da Monte-Carlo al Col de Turini. Ma non è tutto, perché ha preso parte alla prova senza poter usare la quinta marcia a causa di un probabile guasto. Nonostante ciò, l'estone ha firmato il sesto tempo a 8"6 dal tempo di riferimento

Dietro di lui il compagno di squadra Pierre-Louis Loubet, all'esordio nel WRC con accanto Nicolas Gilsoul. Il francese, alla seconda apparizione della carriera a Monte-Carlo, si è fermato al settimo posto, più lento di 2"3 rispetto al compagno di squadra.

Chiudono le posizioni che contano le due Hyundai i20 N Rally1 di Esapekka Lappi e Dani Sordo. Il finlandese, all'esordio con il team di Alzenau, ha 11"6 di ritardo. Un gap accumulato per la sua scarsa confidenza con la prova e con una vettura molto diversa dalla GR Yaris con cui ha corso nella passata stagione. Inizio deludente per lo spagnolo di Torrelavega, anche se la sua i20 ha denotato una perdita di liquidi una volta arrivata a fine prova.

WRC 2023 - Rallye Monte-Carlo - Classifica generale dopo la PS1

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 10'22”9 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1"3 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +6"0 4 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +6"9 5 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +7"4 6 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +8"6 7 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +10"9 8 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +11"6 9 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +12"4 10 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia RS Rally2 +24"0