WRC: i risultati dei 12 equipaggi italiani a Monte-Carlo

Al Rallye Monte-Carlo 2020 non sono certo mancati gli equipaggi italiani. Ben 12 hanno preso il via dell'evento che ha sancito l'avvio del Mondiale Rally e, 7 di questi, sono riusciti ad arrivare al traguardo.

Il migliore di questi è quello formato da Mauro Miele e Luca Beltrame al volante di una Skoda Fabia R5, arrivato 20esimo al traguardo nella classifica generale. Sempre su Skoda Fabia R5 hanno fatto poco peggio Gino e Danilo Fappani, 22esimi assoluti.

In Top 30 troviamo altri 3 equipaggi azzurri. In 34esima posizione Fabrizio Arengi Bentivoglio e Massimiliano Bosi su Skoda Fabia R5, mentre 4 posizioni più indietro ecco la Fabia R5 di Brazzoli e Barone, seguiti dalla Dacia Sandero di Dionisio e Grimaldi.

Prosdocimo e Zanet hanno portato la loro Peugeot 208 R2 in 45esima piazza, davanti alla Ford Fiesta R2 di Covi e Lorigiola, classificati 54esimi. Alcuni equipaggi italiani sono arrivati fuori dai primi 60, e dunque considerati non in gara. Rachele Somaschini ha chiuso 64esima davanti a Domenico Ramoino.

Da segnalare invece le prestazioni buone ma sfortunate di Umberto Scandola (Hyundai i20 New Generation R5) e Andrea Nucita (Hyundai i20 New Generation R5). Il veronese è uscito di strada finendo contro un terrapieno nella terza speciale, la prima di venerdì mattina.

Per quanto riguarda Nucita, il siciliano è stato costretto al ritiro nella giornata di venerdì per aver rotto una sospensione in un taglio di una curva sinistrorsa. Scandola ha chiuso 70esimo, facendo inoltre segnare ottimi tempi sino a quando è riuscito a prendere parte alle speciali, considerando inoltre che era esordiente al Monte.

Video correlati