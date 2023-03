WRC | Messico, PS19: acuto di Tanak, Ogier amministra

Carica lettore audio

Mancavano solamente gli 1,3 chilometri cronometrati della Superspeciale "Rock & Rally" per andare a chiudere la seconda tappa del Rally del Messico. E, come era ampiamente prevedibile, non è bastato un tratto così breve per andare a modificare gli equilibri della gara.

Pur essendo ormai lontanissimo dalla posizione che contano nella classifica generale, nella PS19 è tornato a brillare Ott Tanak, facendo segnare il miglior tempo con la sua Ford Puma con un 1'29"6. L'estone ha concesso il bis al successo della PS18, ma il suo distacco dalla top 10 rimane di poco inferiore ai due minuti.

E' proseguito anche il momento positivo di Thierry Neuville, autore del secondo tempo con la sua Hyundai con un ritardo di nove decimi. Il pilota belga quindi è riuscito ad approfittare anche di una prova molto breve per assottigliare ulteriormente il gap che lo separa dalla seconda posizione occupata da Elfyn Evans. Guadagnandogli mezzo secondo, si è portato solo a 4"3 ed oggi avrà altre quattro prove per attaccare.

Sembra invece ormai fuori dalla sua portata il leader Sebastien Ogier, che nella PS19 si è infilato proprio tra i due duellanti con la sua Toyota. L'otto volte campione del mondo dovrà solamente badare a stare lontano dai guai, visto che entrerà nell'ultima giornata di gara con un margine di 35"8 nei confronti del compagno di squadra e al traguardo mancano solo una sessantina di chilometri cronometrati, anche se tra questi c'è anche la speciale più lunga del weekend: la PS21, la "Otates", è di ben 35,63 km.

Continuando a scorrere la classifica, le posizioni poi sono ormai piuttosto delineate: in quarta il campione del mondo Kalle Rovanpera viaggia con un ritardo di 1'34", seguito dalla Hyundai di Dani Sordo, che invece paga 2'21". In sesta posizione troviamo poi il leader della classe WRC2, il britannico Gus Greensmith, che con la sua Skoda Fabia dovrà provare ad amministrare un margine di poco più di mezzo minuto sulla Ford di Adrien Fourmaux.

WRC | Rally del Messico: classifica dopo la PS19