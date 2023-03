WRC | Messico, PS1-2: Tanak parte con una doppietta

Carica lettore audio

Il Rally del Messico è partito con la doppia prova spettacolo sulle strade di Guanajuato, che prevedeva due passaggi su un tratto cronometrato di appena 1,12 chilometri. E bisogna dire che sono stati tantissimi gli spettatori che si sono riversati sulle strade per assistere al ritorno del WRC dopo due anni d'assenza forzata a causa della pandemia del COVID 19.

A dettare il ritmo è stato il leader del Mondiale Ott Tanak, che ha fatto segnare il miglior tempo in entrambi i passaggi con la sua Ford Puma della M-Sport. Il pilota estone si presenterà quindi alla prima giornata di gara vera e propria con un margine di 1"7 nei confronti della Toyota del campione del mondo in carica Kalle Rovanpera, autore del secondo tempo in entrambe le occasioni.

"Sicuramente non sarà una giornata facile, ma dobbiamo ottimizzare i tempi. Vediamo cosa ci riserverà la giornata di domani: non ho mai guidato con questa macchina sullo sterrato prima d'ora", ha detto il leader a fine giornata.

In terza posizione c'è il primo dei piloti Hyundai e si tratta del finlandese Esapekka Lappi, che è appena mezzo secondo più indietro rispetto al connazionale Rovanpera. Un gap che ha accumulato tutto nella PS1, visto che poi nel secondo passaggio lui ed il rivale della Toyota hanno fatto segnare lo stesso tempo.

Così come inizieranno la giornata appaiati al quarto posto Thierry Neuville e Sebastien Ogier, entrambi staccati di 2"8 dalla vetta. Nella PS1 è stato il pilota della Hyundai ad essere più veloce di un decimo, ma poi nella seconda è arrivata la replica della leggenda francese con lo stesso distacco.

A dire il vero, nel primo passaggio Elfyn Evans era stato più veloce di entrambi con la sua GR Yaris Rally1, staccando il quarto tempo a 1"5 da Tanak. Nella PS2 però il britannico non è stato altrettanto rapido, chiudendo addirittura con l'ottavo tempo, alle spalle anche della Hyundai di Dani Sordo e della Ford di Pierre-Louis Loubet.

Nella generale però è ancora Evans ad occupare la sesta piazza a 3"3, con lo spagnolo che lo segue a 3"4 ed il transalpino a 3"7. La top 10 di giornata poi si completa con il nono posto del giapponese Takamoto Katsuta, staccato di 4"1 con la sua Toyota, e con il leader della classe WRC2, il finlandese Emil Lindholm con la sua Skoda Fabia.

Oggi non sarà semplice comanfermarsi al comando per Tanak, visto che dovrà partire per primo sulle difficili speciali sterrate del Messico. Ad attendere la carovana ci sono otto prove speciali e si apre con i 29,07 km della più lunga dell'intero weekend, la El Chocolate, sulla quale saranno effettuati due passaggi: il primo come PS3 ed il secondo come PS6.

WRC | Rally del Messico: classifica dopo la PS2