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WRC | Martello: "Vincere è nel DNA Lancia. Questo è solo l'inizio"

Il responsabile di Lancia Corse, intervistato da Motorsport.com durante il Rallye Sanremo, traccia un bilancio della stagione 2026 e guarda al futuro del marchio nei rally. Senza dimenticare l'emozionante omaggio ad Alex Fiorio...

Beatrice Frangione

Pubblicato: 19 ott 2026, 09:00

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Il ritorno di Lancia nel mondo dei rally rappresenta molto più di un semplice progetto sportivo. È il tentativo di ricostruire un legame con una disciplina che ha contribuito a rendere leggendario il marchio torinese, ma anche la volontà di scrivere un nuovo capitolo della propria storia attraverso un programma ambizioso, destinato a crescere nel corso dei prossimi anni.

Il 2026 ha segnato una tappa fondamentale di questo percorso. Il debutto della nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale nel panorama internazionale ha permesso a Lancia Corse di confrontarsi con avversari più esperti, raccogliendo risultati importanti e conquistando il titolo a squadre nel WRC2. Un traguardo che assume un significato ancora maggiore considerando la giovane età del progetto e i margini di sviluppo di una vettura chiamata a competere con rivali ormai consolidati.

Ma lo sguardo è inevitabilmente rivolto al 2027. Le incertezze legate al quadro regolamentare, la necessità di proseguire lo sviluppo tecnico e soprattutto la scelta degli equipaggi rappresentano alcuni dei nodi che Lancia dovrà sciogliere nei prossimi mesi. Con il possibile arrivo di nuovi protagonisti, tra cui Teemu Suninen, il mercato piloti potrebbe diventare uno degli elementi decisivi per le ambizioni del costruttore italiano.

A fare il punto della situazione è Luca Martello, responsabile di Lancia Corse, che abbiamo incontrato in occasione del Rallye Sanremo 2026.

Un'intervista nella quale trovano spazio i risultati raggiunti, gli obiettivi futuri e la filosofia di un progetto che punta a coniugare competitività e customer racing. Fino a un momento particolarmente emozionante, dedicato al ricordo di Alex Fiorio, al quale Lancia ha voluto rendere omaggio proprio sulle strade di Sanremo.

Senza una modifica regolamentare, Lancia dovrà necessariamente confrontarsi con il programma Rally2 nella configurazione attuale. Quanto sarà importante, a questo punto, la scelta dei piloti per la prossima stagione? Perché si parla anche di Suninen come possibile candidato.

“Sicuramente ci ha resi molto orgogliosi, perché con una vettura nuova, al primo anno, abbiamo raggiunto il titolo di campioni a squadre nel WRC2. Questo è un motivo di grandissima soddisfazione per Lancia e per Lancia Corse. Ovviamente la nostra ambizione è quella di vincere anche con i singoli piloti. È nel nostro DNA quello di vincere e quindi, sicuramente, è stata una stagione molto positiva, durante la quale abbiamo imparato tanto. Abbiamo imparato a conoscerci come team e con i piloti, sia a livello internazionale, nel Campionato del Mondo e nell'Europeo, ma anche nei campionati nazionali. Abbiamo ancora tanti punti in ballo, quindi cercheremo di chiudere nel migliore modo possibile la stagione”.

Quanto ha pesato il fatto di avere la vettura più giovane del campionato e, quindi, di dover ancora lavorare sul suo sviluppo rispetto a concorrenti un po' più collaudati?

“Chiaramente, quando si parte con un nuovo progetto, praticamente da zero, bisogna fare tanta esperienza. Tanta esperienza vuol dire test, vuol dire chilometri, portare a termine le gare. Il lavoro che abbiamo fatto è stato sicuramente importante. Abbiamo dimostrato ottimi risultati sull'asfalto, ci siamo tolti grandi soddisfazioni anche sulla terra, anche se sappiamo che c'è ancora da migliorare. È un'ottima base di partenza per continuare gli sviluppi per l'anno prossimo”.

Proprio in vista del 2027, qual è il vostro vero obiettivo?

"Siamo ancora in una fase di definizione dei programmi 2027, sia a livello internazionale che nei campionati nazionali. Diciamo che avere un regolamento chiaro e definito ci aiuterebbe a definire un po' più in fretta quello che è il programma 2027. Noi siamo aperti a ogni possibilità. L'impegno di Lancia nei rally è serio e quindi sapremo cogliere ogni opportunità che ci troveremo davanti".

Vorrei chiudere con una cosa un po' più romantica, che soltanto chi è qui al Rallye Sanremo può vedere. Quando si entra nel paddock si intravede una Lancia e il ricordo di Alex Fiorio. Luca, è un pensiero molto bello.

"Sì, esatto. È un ricordo che abbiamo voluto tributare ad Alex, che è stato un grande uomo, un grande campione che ha scritto la storia di Lancia, ma anche di questo sport.

Era quindi doveroso avere la sua vettura presente qui con noi, a rappresentarlo, con il sorriso, come lui era solito fare. E poi lo abbiamo fatto anche attraverso i trofeisti, che durante questo weekend a Sanremo avranno sul loro parabrezza un ricordo di Alex, per portarlo con noi durante tutta la gara. Sicuramente il suo spirito ci seguirà e sarà di grande ispirazione per i nostri trofeisti".

Ascolta l'intervista qui:

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