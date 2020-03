WRC, Makinen: "Evans in lotta per il titolo fa bene al Mondiale"

Chi aveva pronosticato un'altra lotta a tre per il titolo iridato Piloti WRC 2020 in queste prime 2 gare della stagione ha dovuto ricredersi.

La classifica vede infatti davanti a tutti un cognome inaspettato, quello di Elfyn Evans, bravo a centrare subito il primo podio da pilota Toyota al Rallye Monte-Carlo dopo una gara competitiva fino all'ultima giornata e a firmare il suo secondo successo della carriera vincendo il Rally di Svezia.

Grazie a questa affermazione, Evans è il nuovo leader della classifica generale Piloti WRC. E' a pari punti con Neuville, ma di fatto davanti per aver ottenuto un secondo piazzamento migliore rispetto al belga, a parte le vittorie centrate dai due nelle prime uscite stagionali.

Tommi Makinen, responsabile del team Toyota Gazoo Racing WRC, ha sottolineato come questa anomala situazione non faccia altro che andare a favore del Mondiale stesso.

"Siamo in una situazione molto buona. Avere anche Evans in lotta per il titolo iridato è una cosa molto importante, perché genera molto più interesse nei fan che seguono il Mondiale. E' molto più interessante avere un quarto potenziale vincitore del titolo così com'è sino a ora con Evans".

"Penso proprio che questa sia la situazione migliore di sempre, la situazione ideale. E' come avere nuove Case che entrano nel WRC, avendo così più piloti in lotta per il titolo".

Makinen punta già su Rovanpera

Se il presente sorride a Toyota, con Evans davanti a tutti e il solito Ogier a occupare le posizioni di vertice pur non avendo brillato del tutto nelle prime due gare della stagione, Makinen guarda già al futuro e, in parte, anche al presente, perché Kalle Rovanpera ha inaspettatamente dato prova del suo talento dopo appena due uscite stagionali al volante della Toyota Yaris.

"Il quinto concorrente al titolo che sta arrivando è Rovanpera. Non sappiamo quando sarà pronto per lottare pienamente per il titolo, ma sta arrivando".

"Kalle ha bisogno di fare un po' più d'esperienza, ma siamo sicuri che arriverà. Quello che ha fatto vedere in Svezia è stato incredibile, molto di più di quanto la gente s'aspettasse".