WRC, Makinen: "Alla ripresa nessun team potrà avere scuse"

La pandemia da COVID-19 ha fermato tutti i campionati del motorsport, WRC compreso. Sebbene i protagonisti del Mondiale Rally siano riusciti a effettuare le prime tre gare in programma quest'anno, il virus ha suggerito ai promotori di tre gare - Argentina, Portogallo e Italia - il rinvio delle stesse.

Addirittura il Rally del Portogallo è stato il primo evento del WRC a essere cancellato a causa del COVID-19, perché poche settimane prima era stato cancellato il Rally del Cile, ma a causa di disordini dovuti a sommosse del popolo contro le recenti decisioni del governo locale.

Dopo i 3 rinvii, la prossima gara in calendario è il Safari Rally, previsto a metà luglio. I promotori della gara stanno facendo di tutto per mantenere la gara in quelle date e non procedere al rinvio.

Il Safari Rally si preannuncia una delle gare più belle e dure dell'intero Mondiale 2020. I team stanno aspettando per capire come e quando sarà possibile riprendere la stagione. A parlare del possibile riavvio è stato Tommi Makinen, direttore del team Toyota Gazoo Racing WRC, che attualmente è il team in testa al Mondiale Costruttori.

"In qualche modo mi piacerebbe continuare la stagione. Ora stiamo tutti aspettando per vedere cosa accadrà. Quando andremo a fare il prossimo rally non credo che qualcuno possa avere scuse. Le vetture saranno preparate come mai prima d'ora!".

"Chiaramente sarà tutto più difficile rispetto a quanto non fosse prima, ma siamo preparati a fare qualunque cosa pur di andare a correre là. Certamente non sarà una delle sfide più facili".

La volontà del team principal di Toyota Gazoo Racing WRC è quella di fare più gare possibili, sebbene ci saranno inevitabili problemi a livello di logistica e tempistiche. Il pensiero di Makinen è molto semplice: fare poche gare in questa stagione renderebbe tutto meno interessante, forse anche per chi si troverà a festeggiare i titoli mondiali alla fine delle ostilità.

"Sono piuttosto aperto a tante soluzioni pur di finire la stagione. Sarebbe bello farlo e fare più rally che potremo in questa stagione. Non credo che sarebbe la stessa cosa farne molti meno di quelli previsti".