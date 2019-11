WRC: Mads Ostberg non correrà con Citroen il Rally d'Australia

Mads Ostberg è andato molto vicino a tornare al volante di una vettura WRC Plus in gara. Dopo aver effettuato un test su sterrato, il norvegese era infatti pronto a prendere parte al Rally d'Australia al volante della terza Citroen C3 WRC Plus, ma così non sarà.

Il team aveva deciso di iscrivere Ostberg nell'ultimo appuntamento del WRC 2019 per cercare di aiutare Sébastien Ogier a vincere il settimo titolo iridato della sua carriera, ma i piani sono stati mandati all'aria da Ott Tanak.

L'estone ha infatti vinto il suo primo titolo della carriera al Rally di Catalogna, lo scorso fine settimana. In questo modo ha reso inutile la presenza di Ostberg in Australia, perché Citroen Racing è ormai da tempo tagliata fuori anche dalla rincorsa al Mondiale Costruttori.

Così a dare l'annuncio del forfait al Rally d'Australia è stato lo stesso Ostberg, spiegando appunto che il team non avrà bisogno del suo aiuto avendo già perso il Mondiale Piloti.

Per Ostberg un peccato, ma per Citroen uno smacco ancora più grande, se pensiamo che terminerà l'anno del centenario con un pugno di mosche in mano...