WRC | M-Sport: test per Monte-Carlo con Tanak e Loubet

A meno di 10 giorni dal via del WRC 2023, M-Sport è il primo team a compiere i test in vista del Rallye Monte-Carlo, prologo della nuova stagione previsto dal 19 al 22 gennaio sulle strade nei dintorni del Principato di Monaco.

Il team di Dovenby Hall ha iniziato le sue prove proprio in questi giorni, tra il weekend appena trascorso e l'avvio di questa settimana. Protagonisti della prova i due nuovi equipaggi con cui M-Sport Ford correrà per tutta la stagione 2023.

I primi ad assaggiare gli asfalti del sud della Francia, - per la precisione sul Col de la Bachassette - sono stati Pierre-Louis Loubet e il suo nuovo copilota, Nicolas Gilsoul, il quale ha preso il posto di Vincent Landais passato a scandire le note accanto all'8 volte campione del mondo Sébastien Ogier nel finale del 2022.

Condizioni di asfalto secco e bagnato. Nessuna presenza di neve, poco ghiaccio, se non nelle sessioni notturne che sono state svolte. Sì perché tenendo conto dell'importante programma del rally, a Monte-Carlo avranno la consueta importanza le stage in notturna previste per giovedì 19 gennaio. Quelle che apriranno la gara e potrebbero già riservare ben più di una sorpresa nella classifica generale dell'evento.

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Ford Puma Rally1 Photo by: Julien Perez Alonso

Ecco perché M-Sport ha deciso di cautelarsi e provare anche con l'aggiunta altri fari: avere già un'idea della visibilità e del peso extra garantito dal gruppo ottico provvisorio ha la sua importanza ai fini delle prestazioni.

Ott Tanak e Martin Jarveoja si sono alternati nell'abitacolo della Puma, per l'occasione con una livrea tutta bianca e il marchio Ford ben in vista sul muso e sulle fiancate, con Loubet e Gilsoul. Tanak si è presentato con una tuta camouflage e un casco integrale senza visiera. Jarveoja, invece, ha optato per una tuta completamente nera, con i soli loghi M-Sport e Ford in bianco.

Per Tanak e Jarveoja è il primo test ufficiale dopo il ritorno in M-Sport. Aveva già avuto modo di provare la Ford Puma Rally1 EcoBoost Hybrid in un test a Dovenby Hall nel mese di dicembre, ma anche qualche settimana prima di firmare il contratto con il team, in gran segreto.

M-Sport correrà a Monte-Carlo con 2 Ford Puma Rally1 ufficiali, quelle proprio per Ott Tanak e Pierre-Louis Loubet. Sarà così per tutta la stagione, con la terza Ford Puma che sarà noleggiata da piloti che intenderanno correre con una Rally1 in determinati eventi della stagione.

A Monte-Carlo, infatti, sulla terza Puma ci sarà il gentleman driver greco Jourdan Serderidis, che già negli anni passati aveva corso da privato con una vettura realizzata da M-Sport.