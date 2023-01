WRC | M-Sport svela la Ford Puma Rally1 di Tanak e Loubet

Carica lettore audio

All'appello mancava solo lei. La Ford Puma Rally1 versione 2023 realizzata da M-Sport con il supporto di Ford Performance è stata presentata nel primo pomeriggio di oggi nella versione che sarà impiegata a partire dalla prossima settimana, quando scatterà il WRC 2023 con il Rallye Monte-Carlo.

La vettura dell'ovale blu non vince da un anno, proprio da Monte-Carlo, quando Sébastien Loeb e Isabelle Galmiche colsero una vittoria inattesa e, proprio per questo, a dir poco esaltante. Fu l'esordio della Puma Rally1 e questa versione avrà ancora più fari puntati addosso.

Loeb non sarà al via del Rallye Monte-Carlo - anche se l'obiettivo di M-Sport è riuscire a impiegarlo per qualche rally nel corso della stagione grazie all'aiuto di Red Bull - ma gli obiettivi del 2023 saranno molto più elevati rispetto a quelli dell'anno passato.

Il ritorno di Ott Tanak ha spinto la squadra di Dovenby Hall ad ammettere senza troppe remore di puntare al titolo iridato Piloti. Difficile perseguire quello Costruttori per via delle sole 2 vetture schierate in via ufficiale - la seconda è per Pierre-Louis Loubet - ma Tanak è di per sé garanzia di alte prestazioni e la Ford Puma non è rimasta quella del 2022.

2023 M-Sport Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

M-Sport ha speso joker di sviluppo omologando nuove componenti all'inizio di quest'anno. Le novità non sono visibili, ma ci sono e saranno subito a disposizione dei piloti tra una settimana, nel Principato. Sia Tanak che Loubet hanno avuto modo di provare la vettura evoluta nei test svolti questa settimana sul Col de la Bachassette, sulle Alpi nel sud-est della Francia.

La vera novità visibile sin dalla pubblicazione delle prime foto della nuova vettura è la livrea, rivista rispetto all'anno passato. Spicca subito la presenza di Red Bull sulle fiancate, cosa che porta a pensare a un impiego part time di Loeb anche in questa stagione (Red Bull è suo sponsor personale).

Al di là del marchio celebre per vendere bibite energetiche e per essere campione del mondo in Formula 1, il vestito delle Puma sarà meno viola rispetto alla passata stagione, ma più blu. Di fatto, sebbene ricalchi la colorazione 2022 apportando giusto qualche cambiamento, è comunque la livrea più differente di quelle viste sino a ora dei tre team ufficiali che lotteranno per i titoli WRC 2023.

Il viola appare solo a contorno dei gruppi ottici anteriori e come profilatura di alcune zone nel retrotreno. La livrea è nuovamente un gioco di blu e azzurro, in cui il marchio Red Bull spicca prepotente sulle fiancate (è più grande rispetto al passato) e anche sul cofano motore, nella parte alta, appena sopra il grande marchio ovale della Ford.

"Ispirata alla musica synthwave e mantenendo il suo look elettrificato come un cenno all'era ibrida, la livrea del 2023 è caratterizzata da neon di colore rosa vibrante e blu elettrico su una tela dell'iconico blu Ford", si legge in un comunicato stampa del team.

"Il team prende spunto dal successo della splendida livrea del 2022 e fa un ulteriore passo avanti, sperando di avere un impatto sia a livello di colori che di prestazioni nel 2023".

2023 M-Sport Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport