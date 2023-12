WRC | M-Sport svela i suoi piloti 2024: Fourmaux e Munster

M-Sport doveva ripartire e ha deciso di farlo del tutto, svelando oggi la propria line up piloti per il WRC 2024 che è completamente nuova rispetto alla passata stagione.

Con Ott Tanak tornato in Hyundai Motorsport, anche Pierre-Louis Loubet è stato accantonato (correrà probabilmente in WRC2) per lasciare spazio al ritorno di Adrien Fourmaux e la vera, grande novità della stagione: Gregoire Munster.

Per Fourmaux si tratta di un ritorno al volante della Ford Puma Rally1 Hybrid, perché era già stato titolare part-time nella stagione 2021 con risultati alterni. Velocissimo su asfalto e ancora in crescita su sterrato, il francese fu autore di un terribile incidente al Rallye Monte-Carlo di due anni fa, uscendo illeso.

I risultati nel corso della stagione raccontarono bene la situazione di Adrien: veloce, ma troppo incline all'errore. Insomma, capacità di decisione su quando e quanto spingere ancora rivedibili, affiancate da un'esperienza tutt'altro che sufficiente per ben figurare per una stagione intera.

Dopo un buon 2023 in WRC2 con la Ford Fiesta Rally2 Evo, Adrien sarà la punta di diamante di M-Sport e sarà ancora affiancato da Alex Coria, suo navigatore ormai da qualche stagione.

"Sono molto felice di tornare nel Rally1 per il 2024. Raggiungere questo traguardo era l'obiettivo principale della stagione 2023 e sono entusiasta di tornare per un'intera stagione con la Puma il prossimo anno", ha dichiarato Fourmaux.

"Sono grato a M-Sport, Ford e Red Bull per aver avuto la fiducia in me e per avermi concesso un altro anno al massimo livello, permettendomi di dimostrare le mie capacità".

"Mi è piaciuto partecipare allo sviluppo della Fiesta Rally2 nel 2023 e penso che questo mi aiuterà per la prossima stagione con la vettura Rally1. Sarà una stagione molto interessante per tutti, soprattutto con i nuovi regolamenti e il sistema di punti".

"Abbiamo un piano preciso per lavorare sodo e ottenere i migliori risultati possibili, per sostenere la squadra e riportarla dove merita di essere. Sono anche molto orgoglioso di essere l'unico pilota francese a disputare l'intera stagione al massimo livello del WRC".

Photo by: M-Sport Grégoire Munster, M-Sport Ford World Rally Team

Gregoire Munster avrà invece la grande occasione della carriera. Dopo aver fatto vedere buone cose nel corso dei due rally d'esordio con la Ford Puma Rally1 Hybrid fatti nel corso del 2023, ora potrà fare l'intera stagione. Certo, servirà pazienza e M-Sport - almeno negli ultimi anni - ha mostrato di non averne poi così tanta.

Il talento, però, sembra essersi intravisto e andrà affinato, magari evitando di inanellare errori in serie e restando in strada il più possibile per imparare, ma anche per far vedere al team di non aver sbagliato scelta. Gregoire sarà navigato anche nel 2024 da Louis Luka.

"Guidare per quasi tutta la stagione nel WRC2 nel 2023 è stato molto positivo, è la prima volta che ho avuto la possibilità di partecipare a quasi tutti gli eventi del WRC e di accumulare chilometri", ha detto Munster.

"I due rally con la Puma mi hanno aiutato molto a prepararmi per il Rally1 del 2024. Anche il lavoro all'interno del team M-Sport è stato incredibilmente utile: i team WRC2 e Rally1 sono tutti all'interno della stessa struttura, quindi è una buona preparazione per il Rally1 sentirsi a casa".

"Sono impaziente di iniziare a Monte-Carlo e l'obiettivo per il 2024 sarà innanzitutto ottenere dei buoni risultati e aumentare il ritmo rally dopo rally, cercando di non commettere errori e di fare esperienza. Guideremo contro i campioni del mondo, quindi sarà una grande sfida, ma non vedo l'ora di farlo".

Dopo aver perso Ott Tanak, M-Sport era cosciente di non poter più dare la caccia a top driver sul mercato. Tutti ormai erano accasati e non vi erano occasioni succulente come invece era accaduto nell'ultima parte del 2022, quando l'estone aveva sciolto il suo contratto con il team di Alzenau con un anno d'anticipo per evidenti divergenze.

Richard Millener, team principal della squadra che ha sede in Cumbria, ha dichiarato: "Sviluppare e aiutare i giovani talenti a mettersi alla prova è un modo entusiasmante di affrontare una stagione WRC, e con molti dei piloti di punta che non partecipano all'intero campionato abbiamo l'opportunità di mettere a segno alcune prestazioni forti e sorprendenti", ha dichiarato Millener.

"Abbiamo ancora tutti gli ingredienti per ottenere risultati e la squadra è motivata a ripartire tra qualche settimana con un foglio quasi bianco su ciò che possiamo ottenere".

M-Sport svelerà la livrea 2024 delle due Ford Puma Rally1 Hybrid ufficiali all'Autosport International Show che si terrà il prossimo 12 gennaio 2024.