WRC: M-Sport rivela i propri piloti per il Rally dell'Acropoli

A pochi giorni dal termine del Rally Ypres, ottavo appuntamento del WRC 2021, gli organizzatori del Rally dell'Acropoli hanno diffuso la entry list del nono evento del Mondiale Rally.

Dal documento ufficiale diramato si può evincere come M-Sport abbia l'assoluta intenzione di continuare a dare fiducia ad Adrien Fourmaux e Renaud Jamoul.

L'equipaggio transalpino sarà al volante della seconda Ford Fiesta WRC Plus del team britannico e lo farà per il secondo weekend consecutivo dopo quello sfortunato al Rally di Ypres.

Fourmaux e Jamoul si sono ritirati già nella prima giornata di gara, dopo essere stati protagonisti di uno spettacolare incidente nella PS3. I due francofoni, dopo aver perso il posteriore della Fiesta, sono stati sbalzati di nuovo in strada in seguito all'impatto contro una parete di un fosso.

La Fiesta numero 16 si è letteralmente distrutta, rendendo impossibile per i meccanici di M-Sport rimetterla in sesto per far ripartire Fourmaux il giorno seguente.

Per Fourmaux il Rally dell'Acropoli sarà la terza uscita su sterrato al volante di una Fiesta Plus dopo aver corso in Portogallo e in Kenya. Su asfalto, invece, Adrien ha fatto il suo esordio in Croazia, per poi correre di nuovo proprio in Belgio.

Attualmente Fourmaux occupa il decimo posto nella classifica generale con 30 punti accumulati nelle sue 4 uscite stagionali. E' ad appena 1 punto dalla nona posizione, ora nelle mani di Dani Sordo, e a 4 dall'ottava, occupata dal compagno di squadra Gus Greensmith.

M-Sport lo sta preparando alla prossima stagione, quando sarà uno dei tre titolari della propria formazione, nell'anno d'esordio delle vetture Rally1 ibride.

Ricordiamo infatti che Fourmaux e Jamoul sono l'equipaggio che più ha dato il proprio contributo nella preparazione della Ford Puma Rally1 Hybrid. Chiaro segnale di quanto il team punti su di loro per il futuro.

Fourmaux e Jamoul saranno i compagni di squadra di Gus Greensmith e Chris Patterson. Anche l'equipaggio britannico non è riuscito a completare il Rally di Ypres a causa di un errore commesso nella PS4.