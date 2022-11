WRC | M-Sport ritira Fourmaux dal Rally del Giappone

Carica lettore audio

Fourmaux era originariamente iscritto per guidare una delle tre Ford Puma di M-Sport all'evento su asfalto, insieme ai piloti abituali, Craig Breen e Gus Greensmith.

Tuttavia, ad una settimana dalla partenza per il Giappone, è stato confermato che il francese ed il suo copilota Alexandre Coria non parteciperanno alla gara. Non è la prima volta che il team sceglie di ritirare la vettura di Fourmaux da un evento del WRC dopo una stagione difficile e costellata di ritiri.

Il 27enne avrebbe dovuto partecipare al Rally dell'Acropoli, in Grecia, a settembre, ma i danni subiti dalla sua Puma in seguito ad un pesante incidente avvenuto durante l'Ypres Rally, in Belgio, non hanno permesso di riparare la vettura in tempo.

M-Sport ha poi ritirato la sua iscrizione al Rally di Nuova Zelanda, ma ha spiegato di continuare a sostenere pienamente il suo pilota, che il mese scorso è tornato a calcare le speciali del WRC in Spagna, dove ha ottenuto la sua terza top 10 della stagione con l'ottavo posto.

Tuttavia, M-Sport ha citato dei vincoli di budget come motivo del ritiro di Fourmaux dal Rally del Giappone.

Adrien Fourmaux, M-Sport Ford World Rally Team Photo by: M-Sport

"Purtroppo possiamo confermare che Adrien Fourmaux non parteciperà al Rally del Giappone della prossima settimana", si legge in un comunicato del team.

"Con i costi elevati associati agli eventi a lungo raggio, il team ed Adrien ritengono che sia nell'interesse di tutti concentrarsi sul programma di Adrien per il 2023 con M-Sport nel WRC e sui suoi progetti di crescita".

Non è ancora chiaro se Fourmaux continuerà a guidare una Puma della M-Sport anche il prossimo anno, dato che la squadra britannica non ha ancora rivelato la sua formazione completa di piloti per il 2023.

Breen ha un contratto per il prossimo anno e prima del Rally di Spagna ha dichiarato di essere intenzionato a continuare, nonostante le voci che collegano l'irlandese alla Hyundai.

Anche Ott Tanak è stato indicato come un possibile candidato ad entrare in squadra il prossimo anno, dopo la conferma della sua rottura con Hyundai, ma M-Sport ha sottolineato che assicurarsi i suoi servizi sarebbe "discutibile", visti i costi necessari.

Il team spera comunque di poter garantire una partecipazione al nove volte campione del mondo Sebastien Loeb dopo le sue quattro apparizioni in questa stagione, tra cui l'unica vittoria della squadra nel 2022 a Monte Carlo, nel mese di gennaio.

Anche Greensmith e Pierre-Louis Loubet sono opzioni per il 2023, mentre Oliver Solberg ha avuto colloqui con la squadra per il prossimo anno, dopo il suo rilascio dalla Hyundai.