WRC | M-Sport non porterà Fourmaux al Rally di Nuova Zelanda

WRC | Siviero operato dopo il frontale: non è in pericolo di vita

Il bassanese di 64 anni, due volte campione del mondo rally con la Lancia come copilota di Miki Biasion, è ricoverato all'Ospedale Cisanello di Pisa dopo il drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera all'Isola d'Elba. Tiziano è stato sottoposto a sei ore di intervento e ora è vigile: non è in pericolo di vita, ma le condizioni restano serie.