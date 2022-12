WRC | M-Sport: Loubet favorito per affiancare Tanak nel 2023

Carica lettore audio

Riempita la casella del primo pilota, quello che avrà il compito di lottare per il titolo Mondiale Piloti WRC 2023, M-Sport si dedica ora alla scelta del nome che dovrà affiancare Ott Tanak nella prossima stagione del Mondiale Rally.

L'acquisto di peso, sia dal punto di vista del talento che da quello economico, è stato fatto, ma per completare la squadra per la prossima stagione che scatterà tra poco più di un mese al Rallye Monte-Carlo serve almeno un altro nome. E ne serve uno che sia quantomeno di prospettiva.

Stando a quanto risulta a Motorsport.com, Pierre-Louis Loubet è il favorito a diventare il nuovo compagno di squadra di Ott Tanak e a giocarsi le sue carte facendo l'intera stagione 2023 al volante di una Ford Puma Rally1 EcoBoost Hybrid accanto all'estone.

Alcune buone prestazioni viste nel 2022 proprio sulla vettura dell'ovale blu hanno indotto i vertici del team britannico a prendere il considerazione il 25enne, tornato nel WRC dopo la non certo buona parentesi con il team 2C Competition e una Hyundai i20 Coupé WRC Plus. Dunque per Pierre-Louis - supportato ancora dalla Federazione Francese - potrebbe essere la stagione che da tanto attende.

Nel frattempo il transalpino ha preso parte al Rallye National Hivernal du Devoluy (France Cup) assieme a Nicolas Gilsoul, ex navigatore di Thierry Neuville. Loubet ha perso Vincent Landais, passato a navigare Sébastien Ogier a partire dal Rally del Giappone, per questo è alla ricerca di un nuovo copilota e l'esperienza del 40enne belga potrebbe davvero fare al caso suo.

M-Sport non ha ancora deciso il numero di vetture che schiererà l'anno prossimo. Sicuramente saranno almeno 2, ma non è detto che possano essere 3 in pianta stabile come invece abbiamo visto nel 2022. Una sarà per Ott Tanak, una per il secondo pilota titolare di stagione e una terza che sarà schierata part-time.

Il team di Dovenby Hall sta parlando da diverso tempo con Sébastien Loeb. L'obiettivo è replicare quanto fatto nel 2022: ossia alcuni rally selezionati in cui il 9 volte iridato potrà dire la propria non solo per i piani alti della classifica dell'evento, ma anche per la lotta per la vittoria.

L'alsaziano non è l'unico ad ambire a un sedile part-time con M-Sport. Dopo la conclusione del rapporto con Hyundai Motorsport per il mancato rinnovo del contratto, Oliver Solberg sta cercando di lavorare per avere la possibilità di correre qualche evento del WRC 2023 al volante di una vettura Rally1.

L'unica disponibile - non tenendo conto della quarta Toyota GR Yaris Rally1 noleggiabile per 7 dei 13 eventi complessivi del prossimo calendario - è proprio la terza Ford Puma Rally1. Lo svedese ha avuto colloqui con il suo sponsor, la Monster, per vedere quale fosse la disponibilità a livello economico.

Attualmente sta lavorando alacremente per mettere in piedi una stagione completa al volante di una vettura Rally2, ma ha tenuto aperta una porta per la massima serie del WRC: "Sa procedendo tutto lentamente. M-Sport sembra essere un'opzione, è tutto ancora aperto, ma è difficile dire se si farà, al momento", ha dichiarato Oliver a Motorsport.com.

Oliver Solberg, Hyundai World Rally Team Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

"I progressi sono lenti, dunque per il momento stiamo lavorando su piani differenti per correre su una Rally2. Si tratterebbe di correre privatamente su una Volkswagen Polo o in un team con una vettura differente. Vedremo".

A rendere più complessa la situazione di Solberg c'è il conflitto tra sponsor: il suo, Monster, e quello di M-Sport, Red Bull. I due marchi non possono certo coesistere, infatti il team principal di M-Sport Richard Millener ha chiarito la situazione a tal riguardo.

"Abbiamo una forte relazione con Red Bull e credo che sarebbe sbagliato per noi fare qualcosa che possa mettere questa relazione in pericolo. Con Oliver ci siamo parlati, ma credo che sia difficile perché c'è un ovvio conflitto di sponsor. Per Oliver la situazione è complessa, essendoci pochi sedili disponibili per la prossima stagione.

Difficile invece la situazione di Adrien Fourmaux. Il francese, sebbene abbia mostrato sprazzi di velocità considerevole, è stato autore di una serie di errori che hanno minato il suo presente. M-Sport sarà ancora disposta a dargli un'occasione?