WRC | M-Sport lancia la docuserie "More than Machine"

Alla fine del mese verrà lanciata una nuova docuserie sul Campionato del Mondo Rally, che offrirà ai fan un raro sguardo dietro le quinte della stagione 2024 della M-Sport Ford.

La serie intitolata "More than Machine", prodotta da Superlative Films in collaborazione con lo sponsor del team SafetyCulture, è un documentario in sei parti che segue la vita quotidiana dei piloti di M-Sport, Adrien Fourmaux e Gregoire Munster, degli ingegneri, dei tecnici e degli altri membri del team durante la stagione WRC di quest'anno, composta da 13 gare.

Il trailer della serie - che sarà trasmessa attraverso il canale YouTube del WRC - è stato pubblicato oggi ed il primo episodio, che segue i progressi della squadra nel Safari Rally Kenya, sarà lanciato il 22 agosto.

I documentari sportivi dietro le quinte sono cresciuti di popolarità negli ultimi anni, con la serie di Netflix "Drive to Survive" che ha catalizzato una serie di serie spin-off in vari sport. È la prima volta che il WRC si cimenta in questo genere attraverso una grande produzione di un regista indipendente.

Secondo M-Sport, uno degli obiettivi principali della docuserie è quello di "dare vita a storie mai raccontate prima", con la serie che si concentra non solo sui piloti, ma anche su diversi membri della squadra, dai copiloti agli addetti al meteo, dai meccanici ai fisioterapisti.

"Siamo molto fortunati ad avere questa opportunità di raccontare tutte le incredibili storie che si celano dietro la nostra fantastica squadra", ha dichiarato Richard Millener, team principal di M-Sport.

"Nei rally, ci sono tante cose che accadono dietro le quinte del parco assistenza che i fan non riescono a vedere, e credo che questa serie farà molto per avvicinare ancora di più le persone a questo sport".

"Stiamo solo scalfendo la superficie, ma raccontando queste storie e conoscendo i piloti e le persone che animano questo mondo, ci apriamo a una fetta di fan ancora più ampia. Ci sono storie vere ed umane da raccontare e sono molto contento di poterle documentare".

Il fondatore della M-Sport, Malcolm Wilson, ha aggiunto: "Finora il WRC non ha approfondito le storie delle persone che fanno funzionare il nostro mondo, quindi avere la possibilità di mostrarle ad un pubblico globale è qualcosa di molto speciale. Spero che tutti si divertano a guardare il nostro viaggio nel WRC tanto quanto noi ci siamo divertiti a lavorare con il team di produzione".