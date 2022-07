WRC | M-Sport: Huttunen debutta sulla Puma Rally1 in Finlandia

Carica lettore audio

La squadra legata alla Casa statunitense ha scelto di promuovere il suo pilota WRC2 sulla Rally1 per l'evento di casa (4-7 agosto), permettendogli di fare il suo esordio nella top class del WRC.

Il 28enne ha scalato costantemente i ranghi del WRC, vincendo il titolo WRC3 nel 2020, prima di arrivare terzo nella classifica WRC2 lo scorso anno, in una stagione che per il finlandese è cominciata con la Hyundai e si è conclusa con la vittoria al Rally di Monza per M-Sport.

In questa stagione Huttunen si trova al sesto posto nella classifica WRC2, dopo aver ottenuto due terzi posti in Svezia e in Sardegna.

"Sono davvero entusiasta di partecipare al mio rally di casa con la Puma, sarà una grande esperienza e non vedo l'ora di vivere l'atmosfera con i fan e tutto il resto", ha detto Huttunen, che disputerà una giornata di test sulla Rally1 in Estonia prima del Rally di Finlandia.

"Sarà sicuramente impegnativo affrontare un rally così veloce con un'auto così potente, ma ho già un buon feeling sulla Rally2 e credo che lo porteremo anche sulla Puma".

"Mi è piaciuto molto lavorare con M-Sport in queste ultime gare e sto iniziando a sentirmi a casa. L'obiettivo per il fine settimana sarà quello di imparare dalla vettura e cercare di mantenere un buon ritmo con un passo costante".

"Può essere una gara difficile, ma la conosco abbastanza bene, quindi vediamo cosa succede. Sono molto contento che M-Sport mi abbia dato questa opportunità e vogliamo sfruttarla al massimo".

Jari Huttunen, Mikko Lukka, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta Rally2 Photo by: M-Sport

Richard Millener, team principal di M-Sport, afferma che questa opportunità offre al team la possibilità di valutare Huttunen con le macchine da Rally1.

"Non vedo l'ora di vedere Jari salire su una vettura Rally1 e sono molto orgoglioso del fatto che sarà su una Ford Puma Hybrid Rally1 di M-Sport", ha detto Millener.

"Quest'anno stiamo promuovendo una nuova generazione di vetture, in quanto ci stiamo imbarcando nella nuova era ibrida del WRC, ed è quindi fondamentale fornire opportunità anche ad una nuova generazione di piloti".

"Questo è un aspetto di cui M-Sport è orgogliosa e sul quale ha una lunga storia alle spalle, e di recente abbiamo visto con Pierre-Louis (Loubet) di cosa sono capaci i nuovi talenti. Jari ha seguito un percorso simile a quello di Pierre-Louis, se si considerano i loro risultati, e sono certo che tutti seguiranno con attenzione anche i suoi progressi".

"Dal punto di vista della squadra non ci saranno obiettivi o pressioni, vogliamo semplicemente vedere cosa può fare Jari quando gli vengono dati gli strumenti giusti. Sarà soprattutto un esercizio di apprendimento".

"Per Jari sarà utile apprendere ciò che serve per stare ai vertici del WRC, noi invece impareremo cosa dobbiamo fare per supportare e far crescere Jari per portarlo ai massimi livelli".

Oltre a questo annuncio da parte di M-Sport, i rivali della Hyundai hanno annunciato oggi di aver esteso per altri tre anni l'accordo con il title sponsor e partner tecnico Shell.

Shell è partner di Hyundai da quando il marchio sudcoreano è rientrato nel WRC nel 2014.