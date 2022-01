WRC | M-Sport ha un nuovo direttore tecnico: è Chris Williams

M-Sport continua a lavorare e a riorganizzare il suo organigramma in vista della stagione 2022. Questa mattina il team di Cockermouth ha annunciato il nome del nuovo direttore tecnico: Chris Williams.

A tre settimane dal via del WRC 2022 M-Sport ora ha un nuovo direttore del dipartimento tecnico, il quale dovrà lavorare per sviluppare nel corso dei prossimi mesi la Ford Puma Rally1 ibrida che farà il proprio esordio al Rallye Monte-Carlo nelle mani di Craig Breen, Gus Greensmith, Adrien Fourmaux e Sébastien Loeb.

Williams è stato promosso dopo aver lavorato per il team per quasi 25 anni. Nel corso di questo tempo ha lavorato allo sviluppo di diverse vetture, dentro e fuori il WRC. Da sottolineare il lavoro svolto sulla Ford Fiesta che ha esordito nel 2015 e sulla Ford Fiesta WRC Plus. Questa è stata di gran lunga la vettura più vincente con 9 successi (6 di Sébastien Ogier, 2 di Ott Tanak e 1 di Elfyn Evans) e 32 podi.

Williams ha lavorato in maniera intensa anche sulla Ford Puma Rally1 sotto la guida di Christian Loriaux, recentemente passato a Hyundai Motorsport, ma solo per quanto riguarda la divisione rally. Ora il posto di Loriaux è finito nelle mani dell'ingegnere britannico.

Adrien Fourmaux, Ford Puma Rally1 Photo by: Denis Baudron

"Per me è un privilegio avere l'opportunità di guidare il dipartimento tecnico di M-Sport, in particolare in un momento così significativo, pieno di cambiamenti nello sport che amo", ha dichiarato Williams.

"Abbiamo un piccolo team di ingegneri a cui piace innovare, ricercare nuove soluzioni, persone molto determinate e sono davvero onorato di provare ad aiutarle e dirigerle per cercare di arrivare al top in uno dei principali campionati mondiali del motorsport".

Malcolm Wilson, boss di M-Sport, ha aggiunto: "Chris è stato responsabile di diversi progetti di successo in M-Sport e se non fosse una persona determinata non sarebbe certo nella posizione che occupa ora".

"Il suo passato mostra come il suo passaggio a direttore tecnico sia una mossa più che sensata. Non vedo l'ora di veder debuttare la Ford Puma Rally1 al Rallye Monte-Carlo dove sono sicuro che riusciremo a mostrare le performance che vogliamo, ma anche di vedere come Chris e il suo team di ingegneri riusciranno a sviluppare la Puma Rally1".

Chris Williams, M-Sport technical director Photo by: Dan Bathie