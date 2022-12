WRC | M-Sport alzerà il tiro per Tanak nel 2023

Carica lettore audio

La squadra britannica ha vissuto una difficile stagione 2022, in cui è rimasta indietro rispetto ai rivali del WRC, registrando una sola vittoria e un totale di tre podi in 13 eventi con la sua Ford Puma Rally1.



Tuttavia, M-Sport ha rimescolato le carte in tavola per il 2023, ingaggiando il campione del mondo 2019 Tanak per guidare l'attacco al fianco di Pierre-Louis Loubet, che ha ricevuto una promozione a tempo pieno dopo un impressionante 2022.



Il team principal di M-Sport, Richard Millener, ha ammesso apertamente che la sua operazione deve migliorare il suo gioco ora che ha ingaggiato Tanak, ma rimane fiducioso che, nonostante il deficit di budget rispetto a Toyota e Hyundai, la Ford Puma sarà in lotta.



"L'ingaggio di Tanak ha sicuramente risollevato l'umore e lo spirito dell'officina", ha dichiarato Millener a Motorsport.com.



"Allo stesso tempo, questo comporta delle sfide. Dovremo alzare il tiro e dobbiamo dare il meglio di noi stessi perché Ott abbia la possibilità di fare bene l'anno prossimo.



"Non credo che ci sia nulla di importante da cambiare, ma dobbiamo assicurarci che ogni piccola cosa che possiamo fare sia corretta e che siamo preparati al meglio per gli eventi.



"Siamo già molto vicini a questo obiettivo, ma non c'è possibilità di avere problemi perché bisogna essere costanti e fare punti in ogni gara.



"Dovremo concentrarci al meglio e assicurarci che tutti siano consapevoli di ciò che dobbiamo fare e di come farlo, e assicurarci che tutti i protocolli che abbiamo siano in atto per garantire la migliore prestazione possibile a Ott e a tutta la squadra.



"Non si tratta necessariamente di un cambiamento, ma di assicurarci di avere tutto al massimo livello. È stato difficile raggiungere questo obiettivo quest'anno, ma spero che con un nuovo reset potremo raggiungerlo facilmente. Dobbiamo solo lavorare da qui a Monte Carlo per riuscirci".



Ad inizio dicembre, Tanak ha dichiarato a Motorsport.com che "non ci sarà alcuna limitazione sul fronte dello sviluppo", il che lo ha reso fiducioso che la Puma sarà in grado di sfidare l'élite del WRC.



Secondo Millener, tenere il passo con i team ufficiali è sempre una sfida, ma ritiene che un approccio clinico allo sviluppo della vettura sarà la chiave, mentre la riduzione dei test da 30 a 21 giorni, recentemente confermata, aiuterà M-Sport.



"È sempre difficile [tenere il passo con Toyota e Hyundai]", ha aggiunto. "I regolamenti tecnici sono restrittivi, quindi ci sono modi per essere ancora competitivi, perché le restrizioni tecniche impediscono di fare troppo.



"Ovviamente l'anno prossimo i test diminuiranno per tutti, quindi tutti dovranno essere un po' più attenti e intelligenti nel fare i loro test. Anche questo aiuterà”.



"Penso che dobbiamo continuare a sviluppare come abbiamo fatto finora ed essere molto specifici nelle aree in cui decidiamo di sviluppare, rispetto a quelle che non riteniamo rilevanti per noi”.



"Non abbiamo necessariamente tutto il budget per provare ogni singola opzione e scegliere. Dovremo solo lavorare sodo a partire dai test fisici per capire quali elementi utilizzare o meno".



La stagione WRC 2023 inizierà il mese prossimo a Monte Carlo dal 19 al 22 gennaio.