WRC: M-Sport al Rallylegend 2020 con una Fiesta WRC Plus

La ripartenza del WRC è ancora lontana, eppure tutti i team sono impegnati a programmare il presente e il futuro. Tra questi anche M-Sport, che questa mattina ha annunciato la propria presenza al Rallylegend 2020 che, anche quest'anno, si terrà nella Repubblica di San Marino.

Il team di Cockermouth, campione del mondo Costruttori WRC 2017, ci sarà schierando una Ford Fiesta WRC Plus gommata Michelin. E' proprio Michelin che ha aiutato il team privato a essere presente alla manifestazione che si terrà dal'8 all'11 ottobre.

Il team non ha ancora annunciato il nume dell'equipaggio che dovrà prendere parte alla manifestazione, ma lo farà tra qualche settimana.

"La Ford Fiesta WRC Plus è una delle vetture più speciali e di successo che abbiamo creato e quello che siamo riusciti a vincere con quella macchina sarà ricordato per tanto, tanto tempo", ha dichiarato Richard Millener, team principal di M-Sport Ford nel WRC.

"E' certo però che nessuna di quelle vittorie sarebbe stata possibile senza il prezioso aiuto dei nostri partner. Ed è un piace essere in grado di prendere parte a un evento così prestigioso come il Rallylegend con un partner così importante e rispettato come Michelin".