WRC: Loubet svela la livrea 2021 della sua Hyundai WRC

Per Pierre-Louis Loubet, la stagione 2021 del WRC sarà molto importante. Per la prima volta in carriera avrà l'opportunità di correre tutti e 11 gli appuntamenti previsti per ora dal calendario approvato 3 mesi fa, che potrebbero diventare 12 qualora gli organizzatori del WRC dovessero riuscire a trovare una gara che prenda il posto del Rally di Svezia, cancellato di recente a causa della curva crescente di contagi legati alla pandemia da COVID-19.

Il pilota francese, supportato da anni dalla FFSA, la Federazione Francese dell'Automobile, farà il suo esordio nella stagione completa nel WRC a partire dal Rallye Monte-Carlo, previsto dal 21 al 24 gennaio nel Principato e dintorni.

A 10 giorni dal via del Mondiale Rally, Loubet ha svelato la livrea della Hyundai i20 Coupé WRC Plus con cui correrà tutta la stagione e che sarà preparata anche quest'anno dal team 2C Competition.

Se già nel 2020 la i20 del transalpino non aveva una livrea troppo distante da quelle ufficiali di Tanak, Neuville, Sordo, Breen e Loeb, quest'anno sarà ancora più simile a quelle del team di Alzenau, almeno se confrontata con quella usata nel 2019 e nel 2020. Qui sotto trovate la comparazione tra la livrea usata da Loubet nel 2020 (foto a sinistra) e quella nuova, a destra.

La livrea 2021 di Pierre-Louis Loubet, Vincent Landais, Hyundai i20 Coupe WRC, Team 2C Competition Photo by: Hyundai Motorsport

I colori della i20 di Loubet saranno i seguenti: l'azzurro usato dal reparto corse di Hyundai - Hyundai N - come base. Poi ecco il rosso-aranciato andare a definire i contorni dei disegni creati con il blu. Questi, proprio come sulle livree delle vetture ufficiali, sono dall'andamento irregolare, dando un senso di velocità alla vettura anche da statica.

Belle le profilature rosse-arancio della grande "bocca" posta nel mezzo del fascione anteriore, dei montanti e delle estremità del grande alettone posteriore. Sulla carrozzeria trovano posto anche gli sponsor del giovane talento francese, senza dimenticare Hyundai Motorsport Customer Racing e la definizione "Junior driver" sul cofano.

Per Loubet questa sarà una stagione in cui sarà chiamato a fare tanta esperienza, ma anche a dare qualche segnale importante in termini di prestazioni e miglioramenti. Qualora dovesse riuscirci, potrebbero aprirsi strade importanti nel futuro prossimo. Sarà infatti uno dei talenti da tenere d'occhio in un 2021 fatto di stabilità prima della grande rivoluzione attesa per il prossimo anno.