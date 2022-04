WRC | Loeb torna sulla Puma della M-Sport in Portogallo

Carica lettore audio

Il nove volte campione del mondo Sebastien Loeb si è assicurato un accordo una tantum con la squadra britannica, dopo aver battuto la Toyota di Sebastien Ogier nel Rally di Monte-Carlo dello scorso gennaio, centrando una memorabile 80° vittoria in carriera.

Tuttavia, era già noto che la M-Sport ambiva a strutturare un programma più articolato con il 48enne, che però avrà già un 2022 molto intenso tra Extreme E, impegni legati alla Dakar, ed anche la partecipazione ad un evento del DTM.

Stamani però è stato annunciato il raggiungimento di un accordo che permetterà a Loeb di risalire sulla Puma Rally1 sulle strade del Rally del Portogallo, che si disputerà dal 20 al 22 maggio, con un programma che gode del supporto diretto di Ford e di Red Bull.

Loeb sarà nuovamente affiancato alle note da Isabelle Galmiche, diventata la prima donna a salire sul gradino più alto del podio di Monte-Carlo dopo Fabrizia Pons nel 1997. Un successo che le ha regalato un debutto da sogno nel WRC, nonostante i suoi 50 anni.

Tra le altre cose, si prevede un'altra sfida con Ogier, che a sua volta dovrebbe proseguire il suo impegno part-time con la Toyota proprio in Portogallo.

"Guidare la Puma è uno dei miei ricordi preferiti. Vincere Monte-Carlo dopo così tanto tempo è stato incredibile", ha detto Loeb. "Il team ha lavorato molto bene, sistemando velocemente le difficoltà che abbiamo avuto nello shakedown e permettendoci di centrare l'80° vittoria".

"Mi sono sentito bene con la macchina fin dalla prima volta che l'ho provata e mi piace guidare con la potenza dell'ibrido. E' una grande macchina, una grande squadra ed abbiamo festeggiato insieme un momento incredibile".

"Il Portogallo coincideva con uno spazio libero nel mio calendario ed è un rally sulla terra. Ho gareggiato in questa versione del rally nel 2019, quindi ho un po' di note per alcune speciali. Questo è uno dei motivi per cui l'ho scelto, l'altro era che volevo fare un rally sulla terra, quindi è stata una scelta molto semplice".

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT, Sébastien Loeb, M-Sport Ford World Rally Team Photo by: M-Sport

Con la conferma di Loeb, la M-Sport schiererà cinque Puma Rally1 in Portogallo, con il francese che si unirà a Craig Breen, Gus Greensmith, Adrien Fourmaux e Pierre-Louis Loubet, che disputerà il secondo dei sette rally previsti per lui nel 2022.

L'amministratore delegato di M-Sport, Malcolm Wilson, ha aggiunto: "Questo è stato reso possibile dai nostri grandi partner Ford e Red Bull, e sono davvero impaziente di vedere come Seb e la Puma Hybrid Rally1 si comporteranno nel primo vero evento su terra dell'anno".

"E' fantastico avere una line-up così forte e sono molto orgoglioso che la nostra squadra sia la prima a far correre cinque auto di alto livello in un evento WRC".

"Se non altro, questo dimostra quanto queste auto Rally1, e la Puma in particolare, siano attraenti per i piloti. Spero anche che questa popolarità delle auto Rally1 ci porterà a vedere più auto clienti che competono in eventi in tutto il mondo".